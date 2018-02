Administraţie

Oficiul de Cadastru a respins cererea CJ Cluj în cazul Ciucea. Urmează o nouă bătălie în instanţă după un proces care a durat 12 ani

de Mircea Tatar, 06 februarie 2018, 17:13

Oficiul Județean de Cadastru Cluj a respins cererea formulată de Consiliul Județean (CJ) Cluj pentru reexaminarea încheierilor prin care imobilele din cadrul Muzeului „Octavian Goga" de la Ciucea au fost întabulate pe numele urmașilor Veturiei Goga.

Publicitate

Reprezentanții CJ Cluj se pot adresa în termen de 15 zile la Judecătoria Huedin pentru a încerca să obțină radierea dreptului de proprietate constituit în favoarea urmaşilor Veturiei Goga.

Chiar dacă această cerere a CJ Cluj a fost respinsă de Oficiul de Cadastru, pentru forul judeţean urmează acum hopul cel mai important în tentativa de a redobândi proprietatea tabulară asupra acestor imobile din Muzeul Memorial "Octavian Goga" de la Ciucea, şi anume atacarea în instanţă a certificatului de moştenitor, în baza căruia s-a făcut înscrierea în Cartea Funciară.

Reamintim că CJ Cluj a câştigat în instanţă dreptul de proprietate asupra acestui domeniu, în urma unui proces care a durat 12 ani, dar, în baza unui certificat de moştenitor eliberat de un notar din Sibiu, nepoţii Veturiei Goga au reuşit să întabuleze proprietatea pe numele lor în Cartea Funciară.

La ultima şedinţă a Consiliului Judeţean Cluj, din luna ianuarie a acestui an, preşedintele instituţiei a dat explicaţii, la cererea unor consilieri judeţeni ai opoziţiei, despre situaţia Muzeului Goga de la Ciucea.

"În esenţă noi ne-am judecat mulţi ani şi am câştigat procesul pe fond şi am reuşit să menţinem proprietatea, dar după ce am câştigat, ne-am trezit cu un certificat de moştenitor obţinut de la ceva notar din Sibiu, pe care, fiind act autentic, l-au înscris în Cartea Funciară. Şi acum trebuie să o luăm de la capăt, să atacăm încheierile de la Cartea Funciară, să atacăm certificatul, asta e în esenţă, dar o să vă dăm toate detaliile în scris ", a răspuns atunci, consilierilor, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

Muzeul Memorial ,,Octavian Goga" s-a înfiinţat prin Dispoziţiei Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă cu nr. 6694/1966 ca urmare al actului de donaţie nr.863/1966 către statul român, făcut de Veturia Goga, văduva poetului. Muzeul este proprietatea Consiliului Judeţean Cluj, proprietar care subvenţionează şi coordonează activitatea muzeului, iar din punct de vedere ştiinţific este coordonat de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Cultural Naţional reprezentat în teritoriu prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Cluj.

Muzeul Memorial ,,Octavian Goga" deţine un patrimoniu imobil format dintr-un teren de 4 ha pe care sunt amplasate 9 clădiri si un patrimoniu mobil ce cuprinde 14 310 piese organizate pe colecţii, expuse sau depozitate în sălile complexului muzeal.