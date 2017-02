Administraţie

Ordin ignorat. Plângere penală împotriva bancherului Iosif Pop VIDEO

de Ionel Lespuc, 24 februarie 2017, 15:35

Surse din Primărie susţin că pe bancherul Iosif Pop, fondatorul Consiliului Civic Local, îl paşte o plângere penală.

Primăria va formula o plângere penală împotriva bancherului clujean Iosif Pop şi a soţiei sale, Ghedalia. Fondatorul Consiliului Civic Local a primit autorizaţie de construire pentru extinderea şi mansardarea unei case din cartierul Andrei Mureşanu şi a încălcat-o. Nu s-a limitat însă la atât. După ce Poliţia Locală a oprit lucrările, le-a continuat.

„A fost trimisă o nouă echipă a Poliţiei Locale, care a constatat că nu se respectă decizia de oprire a lucărilor. În aceste condiţii, se vor lua măsurile legale, adică plângere penală", au declarat surse din Primărie.

Şantierul se află pe strada Ady Endre. Pop a obţinut o autorizaţie de construire pentru extinderea, mansardarea, refacerea învelitorii şi construcţia unui garaj. Vecinii au sărit însă ca arşi după ce, la finalul săptămânii trecute, casa veche a fost demolată în totalitate. Luni, o echipă a Poliţiei Locale s-a deplasat în Andrei Mureşanu şi a constatat că omul de afaceri nu a respectat autorizaţia. Lucrările au fost oprite, iar Iosif Pop a fost invitat la Primărie cu toate documentele. Nu s-a dat o amendă, dar procesul verbal a fost întocmit şi urmează să se stabilească suma pe care bancherul va trebui să o plătească. În ciuda sancţiunilor, activitatea merge înainte.

ZIUA de CLUJ vă prezintă imagini de astăzi de pe şantier. În cadru se văd trei oameni care pregătesc cofraje pentru turnarea fundaţiei.

Întregul scandal pleacă de la o diferenţă de mai puţin de patru metri. Dacă ar fi desfiinţat cu acte în regulă casa şi ar fi construit alta, Pop ar fi trebuit să se supună noilor reguli urbanistice. Şi ar fi pierdut din lăţimea construcţiei, automat şi din spaţiul construit. Noul imobil trebuie adus la trei metri de proprietăţile vecine, în timp ce vechea casă se apropia la aproape o jumătate de metru de gard. Apoi, vecinii s-au uitat pe proiect şi bănuiesc că noul edificiu va avea în final patru apartamente. Deşi este prezentată ca o casă familială, are un iluminator în chiar mijlocul ei, ideal pentru casa scărilor.

ZIUA de CLUJ a scris şi despre prima verificare a Poliţiei Locale (AICI). La acel moment, Iosif Pop a acordat ziarului o declaraţie.

„Poliţia Locală va vedea că toate actele sunt în regulă. Refac o casă şi nu vreau să stau noaptea să ascult dacă pârâie. Am preferat ca partea din faţă să o păstrez şi să o integrez cu partea din spate, dar să pun peste tot centuri, cum se pune acum. Încă zidurile din faţă sunt acolo, să le vadă experţii. Mă refer la fundaţii, nu la cărămida care se pune peste. Dar sub partea din faţă nu este nicio suprafaţă subzidită, în adâncime, iar specialiştii au spus că există riscul - dacă fundaţia este slabă - să se prăbuşească peste restul. Atunci am spus „daţi-mi o soluţie". Şi au spus că trebuie să integrăm fundaţia la tot restul. Vreau să fac o treabă gospodărească şi de aceea mă întreb pe cine mănâncă în funduleţ? Tot ce fac este legal şi transparent. Eu niciodată nu fac potlogării, nu vreau să am tensiuni cu vecinii. Acolo vreau să locuiesc în linişte cu familia mea, nu să stau cu puşca la geam. Care este motivul pentru ca nu vă puteţi vedea de activitatea dvs? Cu ce vă încurc? Eu sunt de bună credinţă şi pe lege. M-am luptat şi cu marele DNA şi nu a putut să dovedească 10 ani de zile că au suport la ceea ce afirmau. Vedeţi-vă de treabă!", a spus Pop.