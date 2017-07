Administraţie

Parcul central din Cluj-Napoca va fi verde crud şi cu alei reparate. Promisiunea municipalităţii

de Ziua de Cluj, 13 iulie 2017, 10:07

Lucrările vor dura circa două luni fiindcă parcul urmează să mai fie gazda unui festival clujean.

"Începem repararea aleilor din parcul central și a spațiilor verzi distruse. Operațiunea va dura 30-45 de zile, având în vedere că în perioada următoare se vor mai desfășura evenimente majore în zona parcului, așteptate de toți clujenii. După acestea, vă asigurăm că vom reda parcului central toate aleile și spațiile verzi, în cele mai bune condiții", scrie city managerul Gheorghe Şurubaru, pe Facebook.

La început de aprilie, municipalitatea a intervenit pentru supraînsămânţare şi fertilizare în tot Parcul Simion Bărnuţiu. Amintim că printre cele mai importante evenimente culturale ce au avut sau vor avea loc în acest an în Parcul Central se numără Marea Hămăceală, Jazz in the Park şi Untold Festival.