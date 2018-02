Administraţie

Parkingurile lui Boc, contestate. "Regenerare urbană nu trebuie să însemne mutilare urbană”

de Ziua de Cluj, 03 februarie 2018, 20:15

O femeie care locuiește în Gheorgheni cere sprijin pe Facebook pentru o problemă urbanistică.

Publicitate

Oana Cristina Vulcanov, o femeie care locuiește în cartierul Gheorgheni, a lansat un apel disperat pe Facebook. Ea spune că, alături de vecinii de pe străzile Albac și Padiș, se opune construirii de parcări supraterane în zonă. "Regenerare urbană nu trebuie să însemne mutilare urbană", spune Oana Vulcanov. Ea cere ca Primăria să realizeze în zonă parcări subterane, care să nu afecteze astfel însorirea apartamentelor de la etajele inferioare și să nu polueze.

"Un apel din partea a peste 120 de apartamente de pe străzile Albac-Padiș. Locuitorii acestei zone se confruntă cu o nouă problemă care îi afectează direct și care contribuie la schimbarea caracterului acestei cartier. Problema noastră este că, prin noul plan urbanistic zonal, se dorește înființarea de parcări supraterane, înghesuite între blocuri, care ar sufoca locatarii aflați la etajele inferioare. Planurile indică două parcări (Zona Albac-Padiș și zona Albac-Azuga) cu două etaje subterane și două supraterane, plus terasă, cu dorința exprimată de a mari la trei etaje supraterane, plus terasă. Lumea își dorește parcări, dar nu construcții invazive, adică să fie realizate subteran; poluarea fonică, traficul crescut, noxele, poluarea vizuală, orele de lumină, scăderea valorii proprietăților, toate sunt resimțite de oameni ca o amenințare. Orientarea N-S și amplasamentul foarte aproape de clădiri îi vor priva pe oameni de confort pentru câteva locuri de parcare în plus față de cele existențe. În cazuri de genul asta nu putem vorbi la singular. Nu putem! Vă cerem ajutorul! Vă cerem sfatul! Ce putem face? Vrem să le atragem atenția celor din Primărie că ar putea să facă lucrări care să nu fie doar o bifa la sfârșit de an pe o listă de investiții propuse; regenerare urbană nu trebuie să însemne mutilare urbană... PS: pentru zona Gh Dima s-a venit cu propunere subterană, pe lângă cea supraterană. De ce nu se poate și aici?", a scris Oana Cristina Vulcanov, pe Facebook.

Pentru anul acesta, în proiectul de buget al municipiului sunt prevăzuți doar 500.000 de lei pentru începerea demersurilor privind construirea parkingului de pe strada Azuga. Există și un milion de lei pentru diverse studii și elaborări de planuri urbanistice zonale pentru parkinguri de cartier, la acest capitol neexistând nominalizări de amplasamente.