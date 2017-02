Administraţie

Primăria face exproprieri ca să lărgească o arteră din Cluj

de Ionel Lespuc, 08 februarie 2017, 17:07

O stradă importantă a Clujului ar urma să aibă în viitor patru benzi. Momentan, se circulă pe numai două.

Primăria doreşte să lărgească strada Bună Ziua, una dintre arterele intens circulate ale Clujului. Aceasta are în prezent două benzi, dar municipalitatea ar vrea să o aducă la patru. Pentru asta va fi nevoie însă de exproprieri. Se cuvine să adăugăm că momentan drumul se află în proprietatea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi că Primăria aşteaptă să fie trecută în domeniul public al municipiului.

„Studiile ne arată că, după finalizarea blocurilor noi din Bună Ziua, strada va fi blocată în proporţie de 97%, adică va fi aproape de colaps. Trebuie să lărgim acel drum. Ampriza străzii va fi de 16 metri, de la Trifoiului la Calea Turzii. Studiem însă întreg traficul, adică şi străzile Mozart, Fagului, Mihai Românu, să vedem cum să eliminăm ambuteiajele. Vrem să realizăm un sens giratoriu la intersecţia Bună Ziua cu Trifoiului, altul la intersecţia Mihai Românul cu Bună Ziua. Suntem în discuţii avansate cu USAMV să ne dea o suprafaţă de 4.000 de metri pătraţi pentru a realiza o bandă suplimentară pe strada Borhanci, ieşirea pe Brâncuşi, şi un sens giratoriu în acea intersecţie", a spus viceprimarul Dan Tarcea, într-o emisiunea la radio Realitatea FM.

Tarcea a subliniat că trebuie realizat un plan urbanistic zonal de circulaţie, că s-au identificat toţi proprietarii şi că să se va trece la exproprieri de utilitate publică, dar numai după ce strada va intra în sfârşit în domeniul public al municipiului.

Municipalitatea nu se mulţumeşte însă cu lărgirea drumului, ci doreşte să facă din Bună Ziua un cartier modern. „Nu vrem să fie doar un cartier-dormitor. Dorim să îl transformăm într-un cartier activ, cu şcoli, grădiniţe, creşe, parcuri, magazine. Am identificat terenurile deja, dar nu pe Bună Ziua, ci pe străduţele din zonă. Investiţiile le va face Primăria", a declarat viceprimarul.

Anul trecut, senatorul Marius Nicoară propunea o soluţie pentru descongestionarea cartierului Bună Ziua. "Am analizat și am gândit o soluție pentru a ameliora situația. Ar trebui instituit sens unic pe strada Bună Ziua, dinspre Calea Turzii și până la intersecția cu strada Măceșului. Această stradă ar trebui să fie cu dublu sens, iar strada Mihai Românu să fie folosită de cei care vor să ajungă la Calea Turzii. Pe strada Mihai Românu ar trebui să fie sens unic spre Calea Turzii", spunea Nicoară. Un ONG a descoperit însă că senatorul ar avea interese imobiliare pe strada Mihai Românu. „Nicoară este principalul pierzător al exproprierilor; el ar pierde cea mai mare suprafaţă de teren dacă lărgim strada Bună Ziua, pentru că are pe stradă o societatea de import de automobile", a explicat Tarcea.

DECLARAŢIE

„Bună Ziua este exemplu de zonă unde nu se mai poate aşa, trebuie luate măsuri"

Dan Tarcea, viceprimarul Clujului