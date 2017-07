Administraţie

Primăria laudă podul şi răspunde criticilor. „Şi la Burj Al Arab au avut unii de comentat"

de Ionel Lespuc, 10 iulie 2017, 13:31

Specialiştii au considerat că podul Traian este un obiectiv util finisat prost. Primăria laudă însă lucrările.

Podul Traian, de care şoferilor le-a fost foarte dor, a fost inaugurat în 30 iunie. Utilitatea sa era evidentă încă de la începutul secolului al XX-lea, când a fost construit prima dată. Specialiştii au observat însă că lucrarea a fost finisată în grabă. Până la urmă, ce vede omul? Structura de rezistenţă sau dalele de care se împiedică pe trotuar? Reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca au lăudat modul în care a fost realizat podul.

„Îmi place podul, este o construcție de care sunt mândru că a fost realizată la Cluj. Îi felicit pe cei de la Diferit, au făcut o lucrare de bună calitate. Trebuie luată lucrarea per ansamblu şi văzut că e o lucrare frumoasă. Acum că sunt câteva dale care nu sunt puse bine, pot să accept. Sunt puse în regulă, doar câteva trebuie înlocuite și realiniate.

Dar să te uiți la două, trei dale și să scapi din vedere ansamblul mi se pare deplasat. E datoria noastră să le verificăm și să cerem să fie refăcute. Din critică ajungem să facem lucruri mai bune, mai trainice, dar nu trebuie să cădem în partea cealaltă. Nu am văzut nicio construcție perfectă. Și la Burj Al Arab au fost unii care au avut de comentat", a spus viceprimarul Dan Tarcea.



El a răspuns unor observaţii făcute de cunoscutul specialist Şerban Ţigănaş, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România. „Podul are părţi bune şi părţi rele. Cele bune sunt legate de design (simplu, minimal, adecvat locului) şi oportunitate (devenise imperativ necesar să se refacă, pentru că se prăbuşea).

Părţile proaste sunt legate de detalii, de lucruri frumos desenate şi urât puse în operă. Lucrarea este o reuşită parţială. Dacă nu se iau măsuri, e cam mult să trăim cu detaliile acestea următorii 50 de ani, mai ales că podul este un loc unde oamenii se opresc să îşi facă fotografii cu râul sau să privească un apus de soare", a spus Ţigănaş, într-un articol publicat de ZIUA de CLUJ.

Arhitectul a criticat municipalitatea pentru faptul că nu a urmărit cum se cuvine execuţia podului. „Dacă ştii să negociezi termene şi bugete, dacă ştii să urmăreşti execuţia, nu ajungi să ai la final detalii greu de reparat, dacă nu complet ireparabile, mai ales că ai dat obiectivul în folosinţă. Iar acum să zicem că municipalitatea reacţionează pozitiv, acceptă că există multe detalii ratate. Ce face? Merge la constructor şi îl ameninţă că reţine garanţia?

„OK, mă aşteptam", va fi răspunsul. Sau închide podul spunând „acum am văzut cum arată". Dilema celor din primărie este, altfel spus, „recunoaştem că am fost proşti mai devreme sau că suntem proşti acum? Ne facem că nu sunt defecte şi suntem proşti acum ori acceptăm că am fost incompetenţi şi dăm dreptate celor care observă problemele?" Grea alegere", afirma Ţigănaş.

Municipalitatea a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru podul Traian la 1 iulie anul trecut, încercând să profite cât mai mult de perioada vacanţei de vară. Până la urmă, şantierul a fost organizat abia începând cu 22 august 2016, la final de vacanţă. Termenul de execuţie anunţat de municipalitate a fost şase luni, perioadă la care se adaugă pauza de iarnă de 90 de zile. Astfel, totul trebuia să fie încheiat înainte de 30 mai. Până la urmă, de la ordinul iniţial de începere şi până la finalizarea lucrărilor la acest proiect de şase luni a trecut un an.

Licitaţia pentru construirea podului a fost câştigată de societatea Diferit SRL, care a propus o ofertă financiară de 6,5 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată. Podul are patru benzi de circulație, fiecare de câte 3,5 m, două piste de biciclete, a câte 1,6 m, și două trotuare cu lăţimea variabilă, între 2,25 şi 3,5 m. Proiectul tehnic a fost realizat de societatea Expert Proiect 2002.