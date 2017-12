Administraţie

Primăria pune bisericile la plată. Și Poșta Română

de Ziua de Cluj, 18 decembrie 2017, 14:42

Primăria intenționează să mărească semnificativ impozitele pe care le plătesc câteva instituții care își au sediul în centrul Clujului.

Consiliul Local Cluj se va întruni marți într-o ședință extraordinară și va discuta problema supraimpozitării proprietarilor de clădiri neîngrijite din centrul orașului. Printre acești proprietari, pe lângă numeroase persoane fizice și juridice, se află și două biserici, respectiv Poșta Română.

Astfel, s-a constatat că sunt neîngrijite clădirile de pe strada Brassai Samuel, numerele 6 și 15, ambele proprietate a Parohiei Unitariene numărul 1, clădirea de pe strada Cardinal Iuliu Hossu, numărul 20, aflată în proprietatea Parohiei Romano-Catolice Sf. Mihail, și imobilul de pe strada Regele Ferdinand numărul 33, unde este sediul din municipiul Cluj-Napoca al Companiei Naționale Poșta Română.

"Noi am mers pe procedura normală. Am evaluat clădirile, am somat proprietarii, am și avut întâlniri cu ei. Nu știu care e situația parohiilor, o parte s-au mai refațadizat, dar nu toate. Din partea Poștei Română nu s-a făcut niciun demers, nu știu din ce cauză.

Conform hotărârii de Consiliu Local, obligația de a anunța demersurile pentru obținerea autorizației pentru reabilitarea clădirii este a lor, iar noi atunci mergem să verificăm documentele. Însă nu ne-au chemat. Noi ultima verificare am făcut-o în perioada 1-8 decembrie", a spus Marcel Bonțidean, directorul Poliției Locale.

Potrivit acestuia, în 2017 au fost evaluate 749 de imobile, dintre care 74 au fost propuse pentru supraimpozitare. Dintre acestea, 31 de clădiri au fost reparate sau au început demersurile în anul acesta, așa încât au rămas 43 de imobile ai căror proprietari vor fi impozitați cu 500% în 2018.

În 2016, au fost 53 de clădiri identificate de Poliția Locală ca neîngrijite. 20 dintre acestea au fost reabilitate, iar 33 vor avea și anul viitor de plătit un impozitat majorat de cinci ori.

"Au fost organizate peste 200 de întâlniri între asociațiile de proprietari și reprezentanți ai Poliției Locale. Proprietarii sancționați în 2017 (511 proprietari, dintre care 488 persoane fizice și 23 persoane juridice) și care nu au început demersurile pentru începerea lucrărilor de refațadizare vor fi supraimpozitați și în anul 2018", a declarat viceprimarul Dan Tarcea.

Tarcea a mai spus că se dorește schimbarea regulamentului privind refațadizarea clădirilor din centrul orașului. Astfel, conform unei reguli noi, care urmează să fie votată de consilierii locali, dacă proprietarii vor refuza să refațadizeze clădirile, o va face municipalitatea, din bugetul local, urmând ca apoi să își recupereze banii din impozitele proprietarilor.