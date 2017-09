Administraţie

Primăria scoate la licitație două pasaje, în zone super-aglomerate

de Ionel Lespuc, 12 septembrie 2017, 15:29

Două zone aglomerate ale Clujului își vor găsi rezolvare în perioada următoare.

Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat marți, în exclusivitate la Realitatea FM, că municipalitatea scoate la licitație două pasaje, sub sau supraterane. "În 17 octombrie este termenul de depunere a ofertelor pentru studiile de fezabilitate și de circulație pentru pasajul sub sau suprateran din cartierul Mărăști, vom vedea care este soluția cea mai bună. Caietul de sarcini este terminat și are aviz din partea Agenției Naționale de Achiziții Publice. De asemenea, într-o săptămâna va fi urcată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice licitația pentru studiul de fezabilitate care vizează realizarea unui pasaj suprateran peste calea ferată din zona Tăietura Turcului. Aici nu este sigur că va fi nevoie și de un studiu de trafic", a precizat Tarcea.

Studiul de trafic va dura cel puțin șase luni, așa încât licitațiile pentru proiectare/execuție vor avea loc cel mai probabil anul viitor.

Ideea unui pasaj în Mărăști, în zona sensului giratoriu, nu este nouă. În 2015, ZIUA de CLUJ scria despre propunerile unui blogger și ale unui consilier local de la acea vreme. Bloggerul, Daniel Dubău, a iniţiat şi o petiţie pentru un pasaj suprateran („Petiţie pentru modernizarea sensului giratoriu din Piaţa Mărăşti"), dar numai 12 persoane s-au raliat demersului său. „Având în vedere faptul că spațiul de aici permite, prin prezenta petiție solicităm modernizarea acesteia prin construirea unui pasaj suprateran pe axul Aurel Vlaicu - 21 Decembrie și care să degreveze traficul de pe această axă de traficul dinspre străzile Fabricii și Dorobanților, precum și evitarea trecerilor de pietoni deja existente", a scris Dubău, pe website-ul petitiionline.ro.

Fostul consilier local Ioan Bîldea venea în urmă cu doi ani cu soluția unui pasaj subteran. Iniţiativa a fost formulată pe website-ul TNL Cluj. „Având în vedere faptul că problema a devenit stringentă atât pentru pietoni cât și pentru șoferi, este clar că trebuie să urgentăm implementarea acestei propuneri pe baza unui studiu din care să rezulte clar cum ar trebui să arate acest pasaj subteran: unidirecţional, cu două benzi, dinspre strada Aurel Vlaicu spre Piața Mărăști, sau un pasaj mai larg, bidirecţional cu două benzi pe sens", a propus Bîldea.

În ceea ce privește pasajul din zona Tăietura Turcului, acesta apare în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.

Alte două licitații importante ale municipalității, aflate în curs de desfășurare, sunt cele pentru realizarea noului pod Porțelanul, cu o bandă pe sens și pistă de biciclete, și pentru modernizarea podului Fabricii.