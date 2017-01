Administraţie

EXCLUSIV Provocări pentru Emil Boc în 2017. La ce să ne aşteptăm anul acesta

de Ionel Lespuc, 09 ianuarie 2017, 13:55

O mulţime de proiecte, promise de primarul Emil Boc, aşteaptă să le vină rândul în 2017. Este vorba despre parkinguri, poduri şi pasarele, benzi dedicate, pietonalizare. Dacă dă Dragnea, şi un început de centură.

Parkingul de pe strada Negoiu ar urma să fie gata anul acesta, deşi trebuia finalizat din 2015

2017 este trecut în calendarul Primăriei cu roşu; un an în care municipalitatea trebuie să ducă înainte proiectele promise în campaniile electorale din 2016. S-a vorbit despre centuri, parkinguri, poduri şi pasarele, benzi dedicate, autobuze şi tramvaie noi, iar în lunile care urmează ar trebui să începem să vedem o parte dintre ele. Primul semn că lucrurile evoluează le vom vedea după elaborarea bugetului pentru acest an. Facem o recapitulare a promisiunilor, să ştim la ce trebuie să fim atenţi în noul an.

Parkinguri: Încep să se mişte lucrurile

În noiembrie, municipalitatea a venit în faţa publicului cu mai multe proiecte de parcări sub şi supra-terane. Anul acesta, însă, majoritatea vor trece prin faza de studiu de fezabilitate şi licitaţie pentru proiect tehnic, dar şi acesta poate fi considerat un progres. Ce vom vedea noi va fi, probabil (dacă nu vor apărea contestaţii şi procese la atribuire), startul lucrărilor la garajul de pe strada Primăverii 20. Gândit în locul unora dintre numeroasele garaje de tablă din Mănăştur, acesta va fi un parking extrem de scump: studiul de fezabilitate a estimat lucrările la 37 de milioane de lei.

În 2017 ar urma să se finalizeze garajul suprateran de pe strada Negoiu, care trebuia predat demult. Ca să nu reia licitaţia, după ce fostul constructor a intrat în faliment, municipalitatea a oferit contractual unei alte firme care făcea parte din asocierea care câştigase licitaţia.

Alte parkinguri se vor ridica în Hasdeu, unde Primăria s-a asociat cu UBB, la Biblioteca Centrală Universitară şi pe strada Avram Iancu, chiar lângă intrarea în cimitir. În ultimele două cazuri, municipalitatea nu este implicată.

În precedentul său mandat, primarul Emil Boc nu a reuşit să dea în folosinţă niciun parking de sine stătător, ci doar pe cel de la Sala Polivalentă.

Poduri şi pasarele: terminăm Traian, începem Garibaldi

În primăvară ar trebui terminate lucrările la Podul Traian, dacă nu cumva vor apărea şi aici obişnuitele întârzieri. Odată deschis podul nou, Primăria va putea închide altul. Este vorba despre Garibaldi, cel de lângă Sala Polivalentă.

Un alt proiect care ar putea fi demarat în noul an, dar nu prea devreme, este cel al unei pasarele în cartierul Mărăşti, care să descongestioneze traficul din zona sensului giratoriu.

Planuri mai sunt multe, dar s-ar putea să nu le vedem dezvoltându-se în 2017: refacerea podului de lângă fabrica Terapia, construirea unui pod nou în paralel cu Porţenul, care are o singură bandă, respectiv realizarea de punţi noi peste Someş în zona parcului „Iuliu Haţieganu" şi în continuarea străzii Decebal, lângă podul feroviar, care ar urma să fie primul pas pentru realizarea unui drum de legătură cu patru benzi între gară şi aeroport.

Latura vestică a Pieţei Unirii se închide: de Zilele Clujului va fi gata

Una dintre promisiunile primarului Emil Boc, în 2015, a fost aceea că va închide latura vestică a Pieţei Unirii. Proiectul s-a mutat în cele din urmă în 2017. Până la sărbătoarea Zilelor Clujului, programată la început de vară, totul ar trebui să fie terminat.

În 2016 au existat lucrări în Piaţa Unirii, care au vizat modernizarea laturilor de sud şi de est. Constructorul va mai trebui să modernizeze şi latura nordică, unde funcţionează consulatul maghiar.

Benzi dedicate: transportul în comun primeşte prioritate

Primăria clujeană vrea să introducă benzi dedicate pentru mijloacele de transport în comun, de la est la vest, în prima parte a anului. Banda dedicată înseamnă o viteză mai mare de deplasare a autobuzelor şi troleibuzelor, care acum merg, în medie, cu 15 kilometri la oră.

Primul pas s-a făcut anul trecut: banda dedicată funcţionează în zona pieţelor Cipariu şi Ştefan cel Mare, pe direcţia Gheorgheni - centru. Un al doilea pas a fost însă zădărnicit de Comisia de Monumente Istorice: municipalitatea plănuia să îngusteze trotuarele de pe Bulevardul 21 Decembrie, pentru a crea o bandă suplimentară pentru virajul la dreapta, spre strada Regele Ferdinand. Cum specialiştii au respins ideea, acum se caută alte soluţii. În decembrie, comisia de circulaţie s-a întrunit să ia nişte decizii, care au fost însă amânate pentru ianuarie.

Parcul auto CTP: 60 de autobuze, 6 tramvaie

Compania de Transport Public (CTP), deţinută de Primărie, este de câţiva ani într-un proces de modernizare a parcului auto. 2017 este un an important pentru companie: are de primit şase troleibuze noi, alături de cele 14 sosite deja prin contractul cadru cu Astra Vagoane Călători Arad, şi aşteaptă multe autobuze. Printr-un parteneriat Primăria - Ministerul Dezvoltării - Guvernul Elveţiei se vor cumpăra zece autobuze electrice; o a doua licitaţie va avea loc în curând, după ce prima a fost un eşec; de asemenea, CTP a contractat un credit de 20 de milioane de euro de la o bancă, cu care doreşte să cumpere 50 de autobuze diesel articulate şi şase tramvaie noi.

Evenimente sportive şi muzicale: Europa vine în Polivalentă

Să nu uităm de timpul liber. Evenimentele Clujului sunt destul de clare pentru 2017. Şi importante. Vom avea, în Sala Polivalentă, Campionatul European de gimnastică, primul organizat de România după 50 de ani, şi Eurobasket, o competiţie care va aduce jucători de NBA la Cluj, iar pe Cluj Arena meciul de fotbal România - Danemarca. Pentru evenimentele de la Polivalentă, sala va primi un adaos de locuri. O parte dintre evenimentele artistice sunt deja anunţate: Depeche Mode şi Andrea Bocelli vor cânta pe stadionul clujean în 2017, iar Untold îşi va consuma ediţia a treia.

Centura metropolitană: Dacă dă Dragnea

Am lăsat mai la urmă proiectul centurii metropolitane, deşi acesta este inclus în Master planul general de transport trimis la Bruxelles şi este prioritatea zero a Clujului. Anul acesta am putea avea numai un studiu de fezabilitate, poate şi licitaţie pentru proiectul tehnic. Cum lucrarea cade în sarcina CNAIR (parte din fostul CNADNR), adică aşteptă o decizie guvernamentală, trebuie să sperăm că noul cabinet va avea bunăvoinţa să bage în seamă Clujul, unul dintre cele doar trei judeţe galbene pe harta roşie a ţării, la alegerile parlamentare.

La început de 2016, primarul Emil Boc anunţa că are ca priorităţi înnoirea parcului auto al CTP şi benzi dedicate, locuri de muncă în Cluj Innovation City şi realizarea unui cartier de locuinţe în Borhanci. Majoritatea acestor dorinţe au făcut paşi mici anul trecut şi ar putea începe să se împlinească abia în 2017.