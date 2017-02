Administraţie

RADP preia intretinerea spatiilor verzi de la Garden Center. "Se creeaza un prejudiciu bugetului Clujului"

de Ionel Lespuc, 28 februarie 2017, 17:45

Regia Autonoma a Domeniului Public (RADP) se va ocupa, incepand de miercuri, de intretinerea spatiilor verzi.

Valerica Florea, in sedinta de Consiliu Local

RADP preia intretinerea spatiilor verzi din municipiul Cluj-Napoca, incepand de miercuri. Pana acum, lucrarile erau efectuate de compania Garden Center Group. Acordul cadru dintre Primarie si Garden Center a fost anulat de instanta, iar acum se afla in faza de recurs. La sedinta de Consiliu Local prin care s-a aprobat ca RADP sa preia spatiile verzi a venit si avocatul societatii Garden Center.

"Am venit sa informez membrii Consiliului Local ca prin aprobarea contractului cu RADP se creeaza un prejudiciu bugetului Clujului. Preturile regiei sunt mai mari decat ale noastre, in conditiile in care noi avem aici un punct de lucru si asiguram deplasarea a 115 oameni, care isi desfasoara aici activitatea", a spus Valerica Florea, membru al Baroului Bucuresti. Potrivit lui Florea, diferenta de pret ar fi de 38%, in favoarea societatii din capitala, iar volumul de activitati, mai mare decat cel propus de RADP.

Primarul Emil Boc a explicat ca intelegerea cu RADP este temporara, pana cand se va afla verdictul definitiv al instantei. "Nu renuntam la serviciile Garden Center ca o sanctiune impotriva firmei. Suntem multumiti de servicii, cu exceptia unor situatii punctuale. Tribunalul a stabilit insa ca acordul este lovit de nulitate absoluta, iar legea prevede ca decizia este executorie. Era mai simplu procedural sa continuam contractul existent. Sa speram ca recursul se va judeca cu celeritate si vom face cum va decide instanta", a declarat Emil Boc.

Seful RADP, Ion Pantelimon, a explicat de unde apare diferenta de pret: "Este vorba doar de manopera, pentru ca materialele sunt cumparate de Primarie. Iar cei de la Garden Center compara oferta lor de acum doi ani, cand salariul minim pe economie era de 1.050 lei, iar acum a ajuns la 1.450 de lei. Daca faceti un calcul, vedeti ca este exact 38%".

Calculul arata totusi ca diferenta dintre salariile minime este de mai putin de 30%.