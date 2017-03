Administraţie

Regula care nu e regulă pentru un hotel din centru. "Asta aşteaptă de la mine conducerea" VIDEO

de Ionel Lespuc, 01 martie 2017, 16:10

Un hotel din centru încalcă o regulă stabilită de Consiliul Local de la 1 ianuarie.

Consiliul Local a stabilit la finalul anului trecut să schimbe sistemul de taxare a parcărilor de pe 26 de străzi din zona ultracentrală a oraşului. A eliminat abonamentele şi a dublat costul parcării, limitând totodată posibilitatea unui şofer de a îşi lăsa maşina în buricul oraşului la trei ore. Proprietarii unor hoteluri sau restaurante de pe străzile din zona I au protestat, dar în final nu au avut ce face şi au cedat. Însă nu toţi.

Bunăoară, conducerea hotelului Agape, care aparţine Protopopiatului Romano-Catolic. Un cititor ZIUA de CLUJ a semnalat că hotelul este în continuare privilegiat, având două locuri proprii pe strada Iuliu Maniu. Am verificat şi am aflat că regula generală este valabilă şi pentru Agape, doar că şefii de acolo profită de faptul că nu toţi şoferii au aflat cum funcţionează lucrurile de la 1 ianuarie. În plus, au avantajul că pe două locuri din faţa hotelului încă mai tronează un R mare, trasat cu var pe asfalt.

Am parcat fix pe un astfel de R, iar recepţionera a venit imediat la uşă să ne arate că nu avem voie să lăsăm maşina acolo.

„Este parcare rezervată hotelului. Suntem hotel aici. De ani de zile este aşa", a spus recepţionera. Întrebată dacă poziţia sa este legală, femeia a afirmat: „Asta aşteaptă de la mine conducerea".

„Nimeni nu are abonament în zona centrală. Nici Agape, nici altcineva", a precizat primarul Emil Boc.

Regulamentul de administrare a parcărilor publice cu plata orară a fost modificat prin HCL nr. 650/2016. Pe lângă creșterea tarifelor parcărilor din zona centrală, noile reglementări se referea și la faptul că se eliminau abonamentele de pe străzile aferente zonei tarifare I, cu excepția abonamentelor pentru riverani persoane fizice.

Aceste reglementari au vizat 26 de străzi: Baba Novac, Bolyai, E. de Martonne, Emil Isac, Eroilor, I.C. Brătianu, I. Maniu, M. Kogălniceanu, O. Petrovici, P-ța Unirii (inclusiv parkingul cu bariere), S. Micu, St. O. Iosif, H. Oberth, Universității, V. Fulicea, C. Daicoviciu, Paul Chinezu, V. Alecsandri, Brassai, David Ferenc, Emil Zola, Gaal Gabor, Tipografiei, Cotită, Sindicatelor, F.D. Roosevelt. Prin aceste măsuri, Primăria Cluj-Napoca şi-a propus eficientizarea sistemului de parcare și descurajarea traficului rutier din zona centrală.