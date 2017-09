Administraţie

Reţeta Oradiei pentru “Marea refaţadizare”. Sfatul lui Bolojan pentru Boc: "reabilitaţi cu forţa!"

de Anca Muresan, 24 septembrie 2017, 20:45

Centrul istoric din Oradea a fost complet reabilitat şi transformat în zonă pietonală devenind un exemplu de bune practici pentru restul României. Primarul Ilie Bolojan şi-a dezvăluit reţeta la Cluj, ba chiar i-a dat câteva sfaturi edilului Emil Boc privind refaţadizările problematice.

Marea refaţadizare a Oradiei a început în 2009 cu centrul istoric al oraşului, adică aproximativ 3.000 de case din care 700 cu valoare de patrimoniu.

"Unul din obiectivele importante ale Oradeei este să aibă un centru de oraş distinctiv european şi atunci am urmărit, în zona centrală, cinci direcţii importante. Prima era să reabilităm faţadele, a doua să gestionăm parcările într-o formulă care să descurajeze venitul cu maşina în zona centrală şi să-i favorizeze în principal pe cei care au probleme de rezolvat în centru şi mult mai puţin pe cei care lucrează aici, al treilea element a fost spaţiul pietonal şi anume extinderea acestuia, apoi partea de evenimente şi punctele de atracţie în zona centrală şi, nu în ultimul rând, să schimbăm funcţiunile din zona centrală - să scoatem magazinele second-hand, jocurile de noroc şi casele de amanet. Dacă livrezi anumit tip de servicii, ai un anumit public", a punctat Ilie Bolojan în cadrul Conferinței de Bune Practici în Administrație Publică - sectoarele Creativ și Cultural, eveniment organizat de Centrul Cultural Clujean la Cluj Arena.

Marea refaţadizare a început în 2013 şi în Cluj-Napoca, însă cu rezultate mult mai slabe decât în oraşul din judeţul vecin. Nici măcar introducerea impozitării de 500% pentru pentru proprietarii de clădiri neîngrijire nu a funcţionat precum era sperat: "Proprietarii şi-au angajat firme de avocatură mari, care de multe ori costă mai mult decât reabilitarea fațadelor. Au refuzat să se contituie în asociaţii de proprietari şi au blocat astfel proiectele. Fiindcă fără asociaţie e nevoie de unanimitate pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie. Acordul se poate obţine în aceste cazuri doar în instanţă, iar procele durează ani de zile", a declarat primarul Emil Boc, încerând să afle de ce orădenii au mai mult spirit civic în astfel de situaţii.

Soluţii ar fi două la număr. Mecanisme de stimulare şi de coerciţie puse în practică de municipalitate fără niciun fel de rezervă. Prima include realizarea proiectului tehnic în mod gratuit şi acordarea de împrumuturi: 100% pentru clădiri istorice şi 50% din valoarea lucrărilor pentru celelalte clădiri. La polul opus, amenzi usturătoare pentru proprietarii ale căror case pun viaţa trecătorilor în pericol sau... reabilitare cu forţa: "luați o clădire emblematică, una care e praf și pulbere, și o reabilitați cu forța. Când văd schelele, că se pun ipoteci pe case, se conformează", replică Bolojan.

Reţeta Oradiei

- index foto al tuturor clădirilor din zona vizată, proprietarii nemaiputând astfel să intervină cu modificări

- notificarea proprietarilor pentru refaţadizare cu termen de răspuns de 60 de zile

- proiect tehnic gratuit pentru toţi proprietarii din zona prioritară

- acordarea de împrumuturi: pentru clădirile monument istoric - 100% din valoarea lucrărilor, pe o durată de 5 ani, fără dobândă şi pentru celelalte clădiri - 50% din valoare, tot pentru 5 ani de zile

- scutire de impozit pe 5 ani de zile pentru clădirile reabilitate

- amenzi usturătoare pentru clădirile ce pun în pericol viaţa trecătorilor

- supraimpozitarea cu 500% a clădirilor neîngrijite

* negocieri purtate de city mabager cu proprietarii ce opun rezistenţă

"Anul trecut, numărul de autorizaţii de construcţie pentru reabilitare s-au dublat faţă de 2015, iar anul acesta sunt în creştere. Acolo unde noi acordăm împrumuturi, licitaţia este organizată de primărie, urmărim lucrările fiindcă ţine de bani publici. Vreau să subliniez că şi noi avem situaţii speciale, dar când am văzut că o clădire are astfel de complicaţii am pus-o între paranteze, am mers mai departe. În acest timp, city managerul merge şi vorbeşte cu oamenii aceia. Şi viceprimarii dacă este cazul. Cer listă de întâlniri săptămânal. Anul viitor ar trebui să atacăm atacăm toate aceste clădiri din acest areal şi în 2019, când ar urma să veniţi la Oradea, să vedeţi toate clădirile reabilitate. Iar din zona extinsă o bună parte în şantier", a mai spus Bolojan.

Exproprierea pentru uz de regenerare urbană

Edilul Oradiei este de părere că toate marile oraşe din România, unde există clădiri cu valoare de patrimoniu în litigiu sau cu situaţii juridice incerte, este nevoie de introducerea unei legi, după modelul vestic, ce prevede exproprierea pentru uz de regenerare urbană

"Legea nu ne permite astăzi, dacă este o clădire praf şi pulbere şi care are mai mulţi proprietari care sunt în litigiu, să expropriem pentru regenerare. În vest este. Primăria o expertizează, îi plăteşte pe proprietari, şi are 2 variante: ori intervine direct ori o concesionează, scoate acel activ la vânzare şi impune nişte condiţii ce permit unui dezvoltator puternic să refacă o astfel de clădire. Şi atunci, dacă ne-ar permite legea, primarii de mare oraşe ar putea interveni în astfel de situaţii speciale".