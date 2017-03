Administraţie

NEWS ALERT Revolta şoferilor: aproximativ 100 de angajaţi au protestat la sediul CTP. „Data viitoare blocăm traficul"

de Ionel Lespuc, 15 martie 2017, 16:32

Şoferii Companiei de Transport Public se plâng de salariile mici pe care le încasează.

Circa 100 de angajaţi ai Companiei de Transport Public (CTP) au protestat miercuri. Ei sunt nemulţumiţi de salariile pe care le încasează, despre care spun că sunt prea mici. Marţi, în 14 martie, ziua de leafă, oamenii şi-au primit fluturaşii şi au fost dezamăgiţi. Asta după ce, în discuţiile cu sindicatul, conducerea promisese majorări. Oricum, cuantumul majorărilor era considerat infim: 3% creştere la salariu şi 7% mărirea sporului de aglomeraţie, dar numai pentru orele de vârf.

Unii dintre angajaţi au decis să ceară socoteală şefilor şi au lipit marţi afişe la capetele de linie, în care îşi îndemnau colegii să vină miercuri, la 13.30, în parcarea de pe bulevardul 21 Decembrie, din faţa clădirii principale a CTP. Şefii de coloană au trimis imediat persoane care să dea jos afişele şi să anunţe pentru joi o şedinţă la garajul companiei. Oamenii nu au mai aşteptat până joi. Miercuri, la prânz, ei s-au întâlnit aşa cum plănuiseră.

"Vrem să ne întâlnim cu şefii când decidem noi, nu când vor ei, pentru că noi suntem cei care muncim. Salariile noastre sunt mici, iar nepoţii care lucrează prin birouri câştigă foarte bine", s-a plâns unul dintre angajaţii CTP.

Directorul CTP, Liviu Neag, a ieşit să îi invite pe şoferi la discuţii. Iniţial, aceştia au refuzat. În cele din urmă, au acceptat să poarte negocieri cu Neag şi au condiţionat de prezenţa în sală a presei. Discuţia a avut loc însă fără jurnalişti. În cadrul acesteia, directorul companiei le-a promis angajaţilor o mărire salarială mai consistentă, de 10%. Nu a precizat însă de când ar urma să intre în vigoare şi a subliniat că aşteaptă aprobarea bugetului municipiului de către Consiliul Local. La întâlnire a fost invitat şi un reprezentant al Primăriei. Municipalitatea contribuie la bugetul companiei cu subvenţii consistente, pentru elevi, studenţi, pensionari, persoane cu dizabilităţi, veterani de război etc. Numai pentru dotări, CTP primeşte în 2017 suma de 39.104.000 lei.

La ieşire, angajaţii s-au arătat tot nemulţumiţi. „Ne-au spus că ceea ce facem noi este ilegal. Ne-am cerut drepturile, nu este nimic ilegal în asta. Data viitoare nu mai venim la sediu, ci oprim lucrul. Ne gândim să tragem vagoanele în faţa Primăriei şi să blocăm traficul. Să vedeţi atunci cum le zboară scaunele", a afirmat un şofer. Acesta a subliniat că oamenii sunt decişi să ceară demisia liderilor de sindicat, care - în opinia lor - fac jocurile conducerii.

Joi, de la 11.30, va avea loc o nouă întâlnire. Şoferii de troleibuze au fost convocaţi la o discuţie cu conducerea la garaj.

DECLARAŢIE

"La ora actuală, situaţia este clară: cu sindicatele s-a stat de vorbă, şi săptămâna trecută, şi acum două săptămâni. S-a discutat şi pe coloane, am finalizat cu tramvaiele, cu autobuzele, urmează să finalizăm şi cu troleibuzele. Am avut trei runde de întâlniri cu sindicatele, care acoperă 95-97% din personal, şi am stabilit nişte reguli. Eu după regulile acestea lucrez. Mai sunt unii care nu înţeleg cum funcţionează o companie cu atât de mulţi angajaţi şi care doresc să se simtă importanţi"

Liviu Neag, director CTP Cluj