Administraţie

Se externalizează târgul de Crăciun! Angajaţii Primăriei nu mai vor să facă ore suplimentare în decembrie

de Ionel Lespuc, 14 iulie 2017, 15:02

Primăria nu mai vrea să organizeze târgul de Crăciun. Mai bine investeşte banii în altceva.

Consilierii locali vor lua în discuţie marţi un proiect de concesionare pe cinci ani a târgului de Crăciun de la Cluj. Târgul are loc an de an, din 2009 încoace, în centrul oraşului, iar principalul organizator este Primăria, care colaborează cu diverse societăţi.

„Având în vedere faptul că bugetul pentru realizarea, dezvoltarea şi extinderea evenimentului la potenţialul său poate fi utilizat în realizarea altor investiţii, numărul insuficient de angajaţi pentru a asigura şi organiza permanent activităţile din cadrul evenimentului (acestea desfăşurându-se, în majoritate, după-amiaza, seara şi în weekend, presupunând prestarea de ore suplimentare pe tot parcursul lunii decembrie), Primăria municipiului Cluj-Napoca a luat în considerare, conform legislaţiei actuale, oportunitatea concesionării serviciilor de organizare a târgului de Crăciun", se arată în referatul întocmit de mai mulţi şefi din Primărie - Ştefania Ferencz, Călin Forna şi Dan Macovei.

Târgul ar urma să aibă patinoar, carusel, ateliere pentru copii, căsuţe cu turtă dulce, cozonaci, produse gastronomice de sezon, produse artizanale, precum şi concerte.

Criteriile care vor apărea în caietul de sercini sunt destul de restrictive. Ofertantul trebuie să dovedească faptul că a realizat o cifră de afaceri medie globală, pe ultimii trei ani, de peste un milion de lei. Societatea trebuie, aşadar, să prezinte o listă a evenimentelor organizate în ultimii trei ani în valoare de minimum un milioane de lei.

Primarul Emil Boc va trebui să propună o comisie care să stabilească numele firmei câştigătoare. Nu sunt precizate încă data de depunere a ofertelor şi cea de deschidere a lor. Atribuirea va fi câştigată nu de oferta cu cea mai bună componentă financiară, ci de cea cu cel mai bun punctaj.