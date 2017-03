Administraţie

Se lasă cu procese pentru Primăria Cluj după majorarea impozitului pe imobile cu 500%

de mediafax, 01 martie 2017, 11:26

Câteva zeci de proprietari din centrul municipiului Cluj-Napoca au depus plângere prealabilă şi au cerut Primăriei revocarea hotărârii de majorare a impozitului local pe imobile cu 500%, pentru cei care nu au reabilitat clădirile, ei ameninţând că vor deschide procese în instanţă.

Publicitate

Peste 60 de proprietari din centrul municipiului Cluj-Napoca au depus plângere prealabilă şi au cerut Primăriei revocarea hotărârii de majorare a impozitului local pe imobile cu 500%, pentru cei care nu au reabilitat clădirile, ei ameninţând că vor deschide procese în instanţă.

Clujenii au cerut, în şedinţa de marţi a Consiliului Local Cluj-Napoca revocarea mai multor hotărâri emise la sfârşitul lunii decembrie 2016 prin care li s-au majorat impozitele locale pe imobile cu 500% deoarece nu le-au reabilitat, ei considerând că hotărârile, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017, sunt nelegale şi abuzive.

„Noi locuim într-un imobil pe strada Baba Novac care este monument istoric, construit în secolul al XIX-lea, iar lucrările de reabilitare nu se pot face pompieristic în trei luni, fiind nevoie de diverse avize de la Ministerul Culturii şi de consultarea unor specialişti. Primăria este co-proprietar cu o cotă de peste 26% din imobil şi nu a făcut nimic pentru reabilitare. Noi, cei 8 proprietari, am început demersuri pentru executarea lucrărilor încă din februarie 2016 şi am achitat aproape 10.000 de euro costul proiectării pentru o lucrare estimată la 100.000 de euro. În cazul în care nu se revocă hotărârea de majorare a impozitului cu 500%, pe care o considerăm nelegală, ne vom adresa instanţei de contencios administrativ", a spus unul dintre proprietari.

Alţi clujeni care locuiesc de pe Bulevardul Eroilor, la numărul 1, reclamă faptul că au semnat, în 2010, un contract cu Primăria Cluj-Napoca privind refacerea faţadei imobilului, cu plata lucrărilor eşalonat în 10 ani, dar municipalitatea nu a făcut niciun demers pentru începerea lucrărilor, ci a trecut, în 2016, la somarea lor.

„În decembrie 2016 am obţinut certificatul de urbanism şi am trecut la colectarea celorlalte avize necesare ţinând cont de faptul că imobilul este monument istoric, dar acest proces de avizare va dura circa 6 luni. Hotărârea de majorare a impozitului cu 500% o considerăm vădit abuzivă, pentru că noi am început demersuri în vederea reabilitării clădirii", a precizat un alt proprietar.

Acesta a menţionat că anul trecut a plătit un impozit pe casă de 263 de lei iar pe acest an ar trebui să achite peste 1.300 de lei.

Consilierii locali au respins aproape toate plângerile prealabile depuse faţă de hotărârile de majorare a impozitului local pe imobile cu 500 la sută, astfel că acestea rămân în vigoare şi trebuie aplicate.

Primarul Emil Boc a declarat că a constatat că persoanele notificate să achite un impozit majorat au bani pentru plata avocaţilor, dar nu şi pentru reabilitarea imobilelor.

„Dacă pui banii care trebuie plătiţi pentru impozitul majorat cu banii pentru avocat se poate reabilita clădirea şi scăpăm de pericolul de a cădea vreo cărămidă sau ţiglă în capul trecătorilor. Poate este mai bine să îi încurajăm pe oameni să iasă din această pasivitate. Majorarea impozitelor cu 500 la sută nu este îndreptată împotriva cuiva, ci serveşte interesului public şi siguranţei fiecărui cetăţean din acest oraş. Trebuie să iasă din starea de pasivitate care poate pune în pericol viaţa cuiva în fiecare zi", a spus Boc.

În total, Primăria Cluj-Napoca a notificat peste 600 de proprietari de locuinţe sau sedii de firme despre majorarea impozitului pe case cu 500 la sută începând cu 1 ianuarie 2017, conform modificărilor aduse Codului Fiscal. Reprezentanţii municipalităţii au precizat că această soluţie ar duce la colectarea sumelor necesare reabilitării clădirilor din centrul municipiului, în condiţiile în care multe faţade ale acestora se află într-o stare avansată de degradare şi constituie un pericol pentru cetăţenii care trec prin faţa lor.