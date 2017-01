Administraţie

Se modernizează încă şapte drumuri judeţene din Cluj

de Ziua de Cluj, 26 ianuarie 2017, 13:21

Consiliul Judeţean Cluj anunţă că va moderniza încă șapte sectoare de drumuri județene. Investiţia este de 3,1 milioane lei.



DJ 108C DN1 - Mănăstireni

DJ 103G DN75 - Cheile Turzii

DJ 103G limită jud. Alba - Moldoveneşti - Săndulești - Ceanu Mic - Aiton

DJ 103M Vâlcele - Rediu - Aiton

DJ 161A Apahida - Cojocna

DJ 161 Fundătura (DN1C) -Dăbâca - Panticeu - Sărata

DJ 109D Sic - Visa - Coasta - DN1

„Ceea ce îmi doresc este ca în cel mai scurt timp posibil să înceapă efectiv lucrările de reabilitare și modernizare a drumurilor județene, atât de necesare și benefice pentru întreaga economie a județului și pentru locuitorii acestuia. Acesta este motivul pentru care am intensificat la maxim ritmul demersurilor necesare, sens în care, celor patru drumuri județene pentru care am început la sfârșitul săptămânii trecute procedurile de autorizare li se adaugă aceste șapte noi sectoare de drumuri județene pentru care am demarat procedurile de achiziție publică" a declarat Alin Tișe, Președintele Consiliului Județean Cluj.