Spital, căutăm medici. Şi profesori care să-i evalueze pe medici. "Este o legislaţie fabuloasă"

de Ionel Lespuc, 22 martie 2017, 15:11

Spitalul Clinic Municipal (SCM) Cluj-Napoca doreşte să prelungească programul de funcţionare a compartimentului de primire a urgenţelor de de la 8 ore pe zi la 24, dar este încetinit de diverse prevederi din legislaţie.

Un plan ambiţios pentru SCM (mai cunoscut sub numele "Clujana") se înfăptuieşte cu o îngrozitoare încetineală. În decembrie 2015, într-o şedinţă de Consiliu Local se propunea ca spitalul din subordinea municipalităţii să aibă un compartiment de urgenţe deschis permanent. Deşi întâmpinată cu entuziasm, propunerea nu a reuşit nici până astăzi să devină realitate.

Consilierul local Radu Moisin (PNL) este cel care venea cu propunerea. Moisin este membru în Consiliul de Administraţie al spitalului. El a explicat, la Realitatea FM, care sunt dificultăţile întâmpinate de spital în tentativa de a prelungi programul compartimentului de primiri urgenţe, acum deschis doar timp de opt ore.

Anunţ într-o revistă arhaică, juriu adus de la sute de kilometri

„Au fost angajaţi încă de anul trecut medici de terapie intensivă, asistente, infirmiere, radiologi, dar avem un blocaj în ceea ce priveşte medicii de urgenţă. Sunt cinci posturi şi nu poţi porni fără cel puţin patru. Avem doi momentan (plus o doamnă aflată în concediu de maternitate n. red.). S-a mai organizat la începutul anului un concurs pentru alte două posturi, unde sunt doi candidaţi.

Dosarele lor nu pot fi evaluate, iar concursul efectiv nu se poate desfăşura în condiţiile prevăzute de lege pentru că nu avem comisia formată din trei profesori de medicină de urgenţă, aşa cum prevede o legislaţie în permanentă schimbare.

În Cluj-Napoca este un singur asemenea profesor, iar prin zonă mai este unul în Oradea, care am înţeles că ar accepta să facă parte din această comisie, mai era un profesor în Târgu-Mureş, care a plecat din ţară, să muncească afară, iar acum am înţeles că ar mai fi unul în Arad şi încercăm să îl convingem să vină, ca să putem face comisia. Este o legislaţie <fabuloasă>. Dacă ar veni cei doi medici care şi-au depus dosarele, am putea să îi dăm drumul", a spus Moisin.

Liberalul a dezvăluit şi cum se poate organiza un concurs pentru angajarea unui medic. „Anunţul trebuie să stea 45 de zile în Viaţa Medicală, o revistă a Ministerului Sănătăţii, care apare doar pe hârtie. Pentru jurnalismul secolului XXI ar părea de secol XIX. Am reuşit şi eu să văd un singur exemplar la cineva. Dar aceasta este legislaţia. Probabil cineva este în minister de la începuturile revistei şi o păstrează în legislaţie", a mai arătat Moisin.

Vin mai puţini bani de la Ministerul Sănătăţii. „Anul acesta va fi cumplit pentru România"

Consilierul local a atras atenţia şi asupra unei modificări din legislaţia naţională, care de asemenea afectează spitalul. De fapt, toate spitalele din ţară. „O chestiune foarte îngrijorătoare este că au venit normele de la contractul-cadru pe 2017 şi tratamentul pentru un caz care se prezintă la urgenţe, un caz tratat care nu necesită internare, a scăzut - în ceea ce priveşte preţul pentru decontarea de la Ministerul Sănătăţii - de la 250 la 171 de lei.

A fost redus cu aproximativ o treime. Asta înseamnă mai mulţi bani de la bugetul local, chiar dacă o treime dintre pacienţi nu sunt din Cluj-Napoca. Este incredibil ce se întâmplă în toată ţara, multe spitale nu vor avea de unde să pună diferenţa şi vor avea mari probleme.

Ce faci cu 171 de lei? Dacă pentru un test cu computer tomograf se decontează 120 de lei, o consultaţie la medical specialist se decontează cu 25 de lei, cât un tuns la o frizerie un pic mai acătării, o perfuzie sau o injecţie intravenoasă se decontează cu 25 de lei, dintr-o dată ai atins tariful prevăzut de legislaţia în vigoare. Ce se mai spunem dacă ai nevoie de nişte analize de laborator...

Plus că în aceşti 171 de lei nu sunt decontaţi banii de utilităţi. Cum spunea un medic, zilele trecute, e ca şi cum un pacient ar fi tratat în spaţiul public, nu într-un spital care generează foarte multe costuri. E foarte grav ce se întâmplă în sănătate şi este un prim indiciu al faptului că anul acesta va fi cumplit pentru România. Ne bucurăm că au crescut salariile, dar va urma prăpăd în ceea ce priveşte calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor", a subliniat consilierul local PNL.

82.427.000

lei este bugetul acordat de Primărie, pentru anul 2017, Spitalului clinic municipal