Tetarom, 16 ani: peste 10.000 de locuri de muncă + Probleme în Tetarom IV

de Ziua de Cluj, 12 decembrie 2017, 15:59

O idee cel puţin genială a creat peste 10.000 de locuri de muncă în judeţ. Indecizia sau stângăciile unor persoane cu răspundere au făcut, totuşi, să se piardă alte câteva mii.

Tetarom (Transilvania Echipamente şi Tehnologii Avansate) este societatea pe acţiuni care administrează parcurile industriale ale judeţului Cluj. Aceasta a sărbătorit, în noiembrie, 16 ani de activitate. În acest răstimp, s-au deschis trei parcuri industriale, iar altele două există pe planşe, dar momentan sunt blocate. Nu vă gândiţi că s-ar construi degeaba. Există în continuare o mare cerere de spaţii de producţie.



Ideea de a se înfiinţa aceste parcuri industriale este cel puţin genială. Avem trei parcuri industriale funcţionale, care sunt aproape integral ocupate; I şi II sunt la capacitate de 100%, iar Tetarom III, la 97%.





Situaţia locurilor de muncă din parcurile Tetarom:

Tetarom I (Hoia) - 1.800 locuri de muncă

Tetarom II (B-dul Muncii) - 2.400

Tetarom III (Jucu) - 6.000

Tetarom IV (Feleacu) - 0

Tetarom V (Luna, lângă Câmpia Turzii) - 0



Din păcate, mai există două care bat pasul pe loc. Un exemplu este Tetarom IV. În toamna aceasta, firma care trebuia să construiască parcul, ACI Cluj, a comunicat că dorește să rezilieze contractul cu Consiliul Județean. Anunțul vine după ce și proiectantul acestui parc, situat în comuna Feleacu, a renunțat să se mai implice.



Consiliul Județean Cluj este obligat să găsească rapid soluții. În primul rând, dacă proiectantul va spune adio, trebuie să scoată cât mai repede la licitație serviciile de proiectare. Numai că noua temă de proiectare ar presupune și revizuirea unor obiective prevăzute în planul inițial (alimentarea cu apă, energie electrică, cu gaze naturale, amenajările exterioare precum și sediul administrativ) fapt ce ar putea afecta obținerea, de către Tetarom IV, a titlului de parc industrial.



"Am primit o notificare din partea ACI, că nu mai doresc să continue contractul. Am înțeles că, între timp, costul materialelor s-au majorat, iar ei nu mai pot să realizeze lucrarea în prețul pe care l-au licitat. Va trebui să reluăm licitația", a spus Alin Tișe, președintele Consiliului Județean.



Nici la Tetarom V, de la Luna, nu s-au făcut paşi mulţi înainte. „Domnul Alin Tişe m-a sunat şi mi-a spus să mă pregătesc că dăm drumul la Tetarom V anul viitor", a spus Viorel Găvrea. "Proiectul este în faza de studiu de prefezabilitate la Consiliul Judeţean. Vor exista bani în bugetul pe 2018 pentru acest parc", a afirmat Dorin Lojigan, primarul din Câmpia Turzii, municipiu asociat în proiect. Aceste opinii au primit confirmare de la șeful județului: "Parcul este estimat la circa opt milioane de euro, iar noi în bugetul pe 2018 vom include cam cinci milione", a subliniat Tișe.



Vestea nu s-a propagat până la Luna. „Eu am întabulat pe Primărie pământul, vreo 100 de hectare, şi aştept ca asociaţii noştri să facă ceva. Deocamdată nu s-a mişcat nimic. Pentru comunitatea noastră ar fi aur curat, deşi nu ne putem plânge de şomaj. Avem în comună o firmă româno-olandeză şi una italiană, iar alţi consăteni merg cu autobuzele să lucreze la o fabrică din Luduş", a explicat primarul Aurel Giurgiu.



Tetarom III a fost parcul de „distracţii" al judeţului: a fost ca un rollercoaster. A urcat foarte mult după instalarea Nokia, care la un moment dat devenise locomotiva întregii regiuni. Când a plecat producătorul de telefoane mobile, economia Clujului s-a prăbuşit. Venirea De Longhi şi Bosch a ameliorat semnificativ lucrurile.



Chiriile din parcurile industriale:

3 euro/mp/lună+TVA - spații producție

5 euro/mp/lună+TVA - spații birouri

cesiuni teren - între 0,6 euro-2 euro/mp/an+TVA, în funcție de valoarea investiției și de numărul locurilor de muncă create.



„Nokia a însemmat 30% din PIB-ul judeţului şi 1,1% din PIB-ul naţional. De la plecarea Nokia, avem o creştere sănătoasă an de an. Cifrele de la De Longhi şi Bosch nu sunt inferioare ca număr de locuri de muncă, dar, ca cifră de afaceri, da. Ambele companii sunt însă în creştere susţinută lună de lună, an de an. Cei de la De Longhi au preluat facilitatea de producţie de la Nokia, au construit un nou corp de clădire, iar acum sunt la 98% din a treia fabrică, care se va finaliza foarte repede. Bosch a demarat faza a doua de construcţie şi a finalizat luna trecută o şcoală în care sunt instruiţi atât actualii angajaţi, cât şi cei viitori", a explicat Viorel Găvrea, directorul Tetarom SA.



„Merge bine treaba în Tetarom III. Cei de la Bosch şi De Longhi doresc să îşi dubleze capacităţile. Acum, la Jucu, sunt angajaţi circa 6.000 de oameni, iar în perioada următoare se va ajunge la 10.000", a spus Dorel Pojar, primarul comunei Jucu.



Dacă despre Tetarom III am aflat că "zbârnâie", iar la fel merg lucrurile şi în Tetarom II, în Tetarom I sunt unele probleme. Consiliul Judeţean a alocat în această toamnă 10 milioane de euro pentru stabilizarea versantului. În zonă urmează să fie date în folosinţă patru noi clădiri, care fac parte din proiectul de extindere pe fonduri europene a parcului. Acestea nu pot fi deschise însă atâta timp cât terenul va continua să alunece. Mai mult, în prelungirea Tetarom I există proiectul parcului ştiinţific Tetapolis, primul de acest fel din România, dar lucrările nu au început.



„Există solicitări la registratură, la Tetarom SA, există cereri depuse şi la secretariatul Consiliului Judeţean. Sunt foarte multe societăţi care doresc să închirieze hale şi terenuri în parcurile industriale. De aceea ne trebuie Tetarom IV şi V"

Viorel Găvrea, director Tetarom SA