Troc Primărie - Biserica Greco-Catolică. Biserica primește în proprietate terenul de sub catedrala din Cipariu

de Ziua de Cluj, 28 noiembrie 2017, 14:52

Biserica a primit în proprietate un teren pe care îl avea doar în concesiune. La schimb, a pierdut o parte din zona concesionată. Acolo se va face un parking subteran.

Consiliul Local a votat marți o hotărâre prin care Biserica Greco-Catolică primește în proprietate terenul de sub catedrala aflată în construcție în Piața Cipariu. Acesta se afla până acum doar în concesiunea greco-catolicilor.

"Ne-au cerut să le dăm voie să realizeze un parking subteran, iar noi ne-am opus. A venit însă oferta aceasta, de a primi în proprietate terenul, și am acceptat", a spus ÎPS Florentin Crihălmeanu, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla.

La schimb, Biserica a acceptat să piardă concesiunea asupra terenului de sub parcarea terestră din imediata apropiere a catedralei. Pe acel teren ar urma să se realizeze parkingul.

"De mâine de ocupăm să facem acolo un parking subteran. Acest garaj și altele pe care dorim să le realizăm în diverse variante, în zona centrală, vor forma un minim necesar de locuri de parcare pentru mobilitatea urbană din zona centrală", a spus primarul Emil Boc, după ce proiectul a trecut prin Consiliul Local.

ZIUA de CLUJ a scris despre un canal colector al Companiei de Apă Someș care trece prin Piața Cipariu. Acest subiect a fost adus în atenția consilierilor de către consilierul Adrian Mureșan, de la ALDE. Primarul a confirmat că Primăria știe despre acest canal. "Există acel canal, e o observație corectă. De aceea, primul lucru pe care l-am făcut a fost un studiu de prefezabilitate, care a stat la baza actualei hotătâri. Vom realiza un parking care să nu afecteze nici canalul colector, nici structura de rezistență a bisericii", a spus primarul Emil Boc.

Despre ce există sub parcarea din Piaţa Cipariu ne-a vorbit Lucian Croitoru, manager comunicare&clienţi la Compania de Apă Someş. „Undeva, în zona aleii dintre parcare şi clădire roşie, este un cămin de vizitare a scutului, scutul fiind un canal colector făcut pe fonduri ISPA. Acesta vine dinspre strada Nicolae Titulescu şi are 2,4 metri diametru; s-a putut merge cu maşinuţa prin el, la momentul când a fost inaugurat. Canalul a fost realizat cu un TBM (tunnel boring machine), aparat similar cu cel folosit la săparea tunelului de sub Canalul Mânecii. Pentru a porni un proiect acolo, Primăria are nevoie de un aviz de amplasament şi de principiu, dar încă nu s-a ajuns la acest moment oficial. Dacă se va demara această acţiune, noi le vom arăta exact cum stau lucrurile. Părerea mea este că, în Cipariu, având în vedere toate utilităţile care trec pe sub pământ, va fi destul de problemtică realizarea parkingului. Dar e treaba primăriei", a spus Croitoru.