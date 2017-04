Administraţie

Trotuare şi campanie de curăţenie în comuna Baciu. Când începe proiectul pentru fluidizarea traficului spre Cluj

de Mircea Tatar, 19 aprilie 2017, 14:46

Proiectele mari pe care le are în derulare Primăria Baciu pentru decongestionarea traficului de pe drumul naţional între Baciu şi Cluj sunt întârziate din cauza birocraţiei uriaşe.

Unul dintre aceste proiecte este realizarea, pe fonduri europene, a unui nou drum de 3,8 km, ca şi alternativă de ieșire la șoseaua națională Baciu-Cluj.

„Noi cu AFIR (Autoritatea pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) discutăm pe programul pe fonduri europene de un an şi jumătate, de doi ani. Atâtea contracte am semnat cu AFIR-ul, tot mă duc şi vin de la AFIR! Acum am dus contractul pentru firma care face licitaţia, să-l avizeze, să mi-l semneze. Deja sunt puse actele de o lună. Cel târziu la sfârşitul lunii mai sperăm să avem licitaţia şi să demarăm lucrarea, că se pierde timp preţios", a declarat pentru Ziua de Cluj primarul comunei Baciu, Florin Ioan Mureşan.

Finanţarea de 1 milion de euro pentru acest drum a fost obţinută în toamna anului trecut. Traseul noului drum va fi: str. Jupiter - str. Neptun - str. Bisericii Ortodoxe și str. Valea Seacă. Acest drum, în lungime de 3,8 km este doar un segment din traseul de 8,14 km de drum agricol modernizat, pentru care a fost obținută această finanțare europeană.

Un alt proiect important pentru fluidizarea traficului între Baciu şi Cluj este amplasarea mai multor semafoare inteligente în zonele mai aglomerate din localitate, dar şi acesta se află în întârziere. Aici se aşteaptă încă unele avize de la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) şi va fi nevoie de reluarea licitaţiei de execuţie, pentru că nu s-a înscris nicio firmă interesată să amplaseze respectivele semafoare.

Primăria comunei Baciu a mai informat că în această perioadă se execută mai multe lucrări de amenajare a trotuarelor pe aleile din jurul parcului din zona Primăriei, după ce lucrări similare au fost făcute pe strada Cantonului şi pe strada Magnoliei (Foto).

Administraţia comunei a desfăşurat în perioada 27 martie - 8 aprilie şi o campanie intitulată „Săptămânile curăţeniei", în care locuitorii comunei au fost invitaţi să-şi cureţe spaţiile din apropierea imobilelor şi albia pârâurilor acolo unde este cazul. Primarul Ioan Florin Mureşan spune că este mulţumit de rezultatele acestei campanii dar că acolo unde oamenii nu şi-au făcut treaba vor fi aplicate amenzi care sunt cuprinse între 1.500 şi 2.500 de lei.