"U" primeşte jumătate din suma cerută Primăriei. Câţi bani publici ajung la cluburile clujene

de Ionel Lespuc, 10 martie 2017, 14:34

Primăria a afişat sumele aprobate de Comisia de analiză și selecție a proiectelor pentru cofinanțarea structurilor sportive.

Comisia de analiză și selecție a proiectelor pentru cofinanțarea structurilor sportive a anunţat sumele stabilite, în baza regulamentului privind finanţarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca. Decizia poate fi amendată însă în Consiliul Local, care este for suveran.

Clubul de fotbal Universitatea (momentan sub denumirea Asociaţia sportivă „Alb-Negru" a studenţilor clujeni) a primit ceva mai mult de jumătate din cât ceruse: 1,1 milioane, faţă de două milioane. Cosmin Irimieş, unul dintre conducătorii Universităţii, a declarat în ianuarie, la Realitatea FM, că se aşteaptă la un buget destul de consistent pe anul în curs. "Pentru returul din liga a patra și turul ligii a treia am solicitat de la Primărie undeva la 450.000 de euro. Bineînțeles, vom căuta să-l completăm și cu bani din sponsorizări, am vrea să atragem cel puțin jumătate din suma pe care o vom primi de la primărie. Asta ar însemna să avem un buget de aproximativ 700.000 de euro", declara Irimieş la radio.

Nici baschetbaliştii de la U-BT nu au primit întreaga sumă cerută: 550.000 de lei din 800.000. În aceeaşi ramură, Federaţia Română de Baschet ar fi avut nevoie de 900.000 de lei pentru organizarea unor meciuri la Cluj şi a primit 500.000.

Clubul automobilistic Napoca Rally va primi un sprijin de 400.000 de lei, deşi solicitase 650.000. Echipa de fotbal de liga a treia Sănătatea dorea 300.000, dar s-a ales cu 70.000.

Clubul de fotbal CFR nu a solicitat bani, însă asociaţia de popice CFR a dorit 100.000 de lei şi a primit 95.000.

Iată AICI sumele solicitate, iar AICI, cele decise de Comisia de analiză și selecție a proiectelor pentru cofinanțarea structurilor sportive, care însă nu este încă votată de Consiliul Local.

Trei cluburi sportive, Crusaders, BMP Motorsport şi Pro Junior, au prezentat solicitări considerate neeligibile.