Un consilier local PNL îşi face hotel de apartamente. Vecinii fac scandal

de Ionel Lespuc, 13 octombrie 2017, 13:07

Consiliul Local va dezbate marţi aprobarea, sau nu, a planului urbanistic de detaliu pentru un hotel pe care doreşte să îl construiască unul dintre membrii deliberativului.

Consilierul local Ovidiu Florian pregăteşte un nou proiect imobiliar. Prin firma Dafo Logistic (care are cod caen 5229 - "alte activităţi anexe transporturilor"), în care îl care ca asociat pe Aurel Dezmirean, Florian intenţionează să construiască un apart-hotel pe strada Anton Pann, la numărul 1. Câţiva vecini se opun vehement.

apartamente închiriabile în regim hotelier ar urma să aibă clădirea societăţii Dafo Logistic, prevăzută cu parter, trei etaje şi unul retras.

O parte dintre vecini au dat declaraţii în care spun că nu sunt de acord cu ridicarea noului imobil. „Am semnalat că, în mod inexplicabil, proiectul din documentaţii nu respectă în integralitate, pe toată lungimea gardului de 8,3955 m, şi contrapus grădinii, nici măcar retragerea de 4,50 metri", susţine Gogea Gyongyke-Lucia, la al cărei calcan construit în 1934 ar trebui să se alipească blocul. Membrii unei asociaţii de locatari din apropiere spun că „parcela nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi construibilă (regulamentul local de urbanism RrM1, punctul 4). Aceste reglementări cer ca adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă, iar parcela să aibă formă regulată. Aceiaşi vecini arată că „proiectul abundă de excepţii de la regulamentul de urbanism şi de la normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, situându-se mereu la limita discutabilă a legalităţii".

Din documentaţie reiese că blocul a fost proiectat iniţial să aibă peste 20 de metri înălţime şi 16 apartamente, dar a fost redus la 14,45 metri şi 8 apartamente. Proiectant este Iustinian Orza, de la biroul Dico&Ţigănaş.

ZIUA de CLUJ a discutat cu Ovidiu Florian. „Regulamentul RrM1 prevede clădiri mixte pentru această stradă, nu doar case; dacă ne uităm în fotografii vedem şi blocuri. Iniţial, era prevăzută acolo o clădire mai mare, dar am redus-o, şi am respectat retragerile. Este o zonă de restructurare urbană, în care apar tot mai multe construcţii înalte. O vecină se plânge că are calcanul mic, iar calcanul meu va fi mai mare. Să mă ierte Dumnezeu! Sunt tot felul de reclamaţii aiurea, meseria de vecin a devenit profitabilă. Frizăm penibilul şi eu nu vreau să intru în jocul acesta", a spus Florian.

Interesant este că, în documentaţia de pe website-ul Primăriei, se arată la un moment dat că s-a organizat o consultare publică pe subiectul acestei construcţii în 2 noiembrie 2016 şi că, din partea Consiliului Local, ar fi participat inclusiv Ovidiu Florian. Consilierul neagă însă prezenţa sa la întâlnirea cu vecinii: „Este o greşeală. Nu am lua parte la nicio discuţie, tocmai ca să nu apară suspiciuni. Dacă îmi amintesc bine, a mers asociatul meu, dar nu a luat cuvântul".