Administraţie

Un nou scandal politic între PSD Cluj şi conducerea CJ Cluj

de Mircea Tatar, 24 martie 2017, 15:02

PSD Cluj revendică paternitatea proiectului parcului ştiinţific Tetapolis şi cere conducerii CJ Cluj urgentarea procedurilor de realizare a acestuia. Preşedintele forului judeţean, Alin Tişe, a venit şi el cu o replică la adresa social-democraţilor clujeni.

Liderul grupului de consilieri judeţeni ai PSD, Remus Lăpuşan, a declarat vineri că deputatul PSD de Cluj Cornel Itu are un merit important în transferul acestui teren de 8,6 hectare la Consiliul Judeţean Cluj, pe care va fi construit parcul ştiinţific Tetapolis.

"În discuţiile cu cei de la Tetarom, am constatat că exista acel teren al statului la CFR, de 8,6 ha, care până la urmă datorită domnului deputat Itu , prin dezbaterile care au avut loc în parlament şi pe baza faptului că domnul Itu a iniţiat o lege pe acest subiect, acel teren a trecut de la CFR şi Ministerul Transporturilor, la Consiliul Judeţean Cluj. S-a semnat şi procesul verbal de predare primire, teoretic suntem mai bogaţi cu un teren de 8,6 hectare, ceea ce înseamnă enorm. Aici avem o solicitare foarte clară către executivul CJ Cluj, pentru că în foarte multe situaţii lucrurile se mişcă foarte încet şi din păcate timpul nu are întotdeauna răbdare cu noi. Noi solicităm ca acel teren să fie evaluat, după ce se face evaluarea, noi ca şi Consiliu Judeţean să intrăm în capitalul social al Tetarom cu suma respectivă, iar în momentul în care Tetarom are acel teren la dispoziţie, să scriem un proiect european, exact pentru a finanţa şi a dezvolta Tetapolis-ul", a afirmat Remus Lăpuşan vineri într-o conferinţă de presă.

Liderul PSD Cluj spune că Tetapolis poate deveni un parc ştiinţific de talie europeană dar că ar trebui urgentate de atragere a fondurilor europene pentru acest proiect.

„Stiţi foarte bine, au fost foarte multe discuţii pe Tetapolis în ultimii doi ani de zile, există şi certificatul de parc ştiinţific, suntem acolo asociaţi cu Universitatea Tehnică, şi teoretic, pe exerciţiul financiar 2014-2020, există pe Axa 1 aproximativ 700 de milioane de euro, bani care pot să fie atraşi pentru asemenea parcuri de cercetare, pentru Tetapolis. Se poate dezvolta acolo un parc ştiinţific de talie europeană. Cred că suntem printre puţinele Consilii Judeţene din ţară care putem să aplicăm pentru aşa ceva, pentru un parc de cercetare, de aceea este important ca acea evaluare să fie făcută cât mai repede, în câteva săptămâni se poate face după aceea majorarea de capital şi rapid trebuie depus proiectul, pentru că suntem în 2017, mai sunt aproximativ 5 ani de zile în care acel proiect poate să fie implementat. Iar dacă ne gândim ce alte experimente am avut noi la consiliul judeţean pe diferite teme, în care am atras fonduri europene, vedem că 5 ani nu reprezintă un interval foarte mare de timp, dimpotrivă, mi se pare un interval mic de timp", a mai susţinut Remus Lăpuşan.

În replică, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, cere PSD Cluj să renunţe la „gâlceava permanentă" şi să vină cu proiecte concrete pentru clujeni.

„PSD Cluj nu se dezminte niciodată, după ce a girat patru ani de dezastru la Consiliul Judeţean, contribuind decisiv la blocarea tuturor proiectelor, acum încearcă să splele din ruşinea faptului că timp de patru ani acest judeţ a astagnat din punct de vedere economic. Am spus încă de la venirea mea aici că nu voi mai participa la un circ politic ieftin, pentru că cel mai important lucru pentru mine este în acest mandat să fac pentru oameni ceea ce aşteaptă de la mine, motiv pentru care nici de această dată nu voi intra în circul PSD-ului şi nu voi răspunde acuzelor politice, ci voi încerca să mă concentrez pe ceea ce am de făcut aici la Consiliul Judeţean. Eu sper ca în final PSD să înţeleagă că această gâlceavă permanentă, acest circ permanent pe care ei îl induc în opinia publică nu ajută pe clujeni în niciun fel, ei aşteptând de la noi rezultate palpabile şi îi rog să revină cu picoarele pe pământ şi să înţeleagă că vremea conferinţelor de presă ieftine, pline de ipocrizie a încetat şi să vină cu proiecte concrete , pe care eu, ca şi până acum, sunt dispus să le discut, să le negociez şi să le promovăm pentru binele clujenilor", a afirmat Alin Tişe.