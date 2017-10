Administraţie

USR Cluj: 70% din zona "La Terenuri" din Mănăştur, în proprietatea municipalităţii

de Ziua de Cluj, 24 octombrie 2017, 12:25

USR Cluj propune ca zona La Terenuri să fie cel mai mare spațiu public al cartierului Mănăştur.

Foto:USR Cluj

„Stau la 2 minute de zona La Terenuri și am co-inițiat o petiție cu peste 2.000 de semnături online și offline în care cerem răspicat că vrem un spațiu public bine întreținut. Primăria ne-a dezinformat că terenurile s-au privatizat. Primarul Emil Boc a declarat că 85% s-a retrocedat, iar municipalitatea are doar 15%. Așa că USR a făcut munca Primăriei și a mers la cadastru ca să discutăm în cunoștință de cauză. Rezultatele cadastrale arată că pe zona publică se poate interveni de acum, după care se poate face presiune pe privați ca să cedeze și să facem un parc de vreo 4 hectare, extrem de necesar pentru suta de mii de mănăștureni", a declarat Adrian Dohotaru, deputat de Cluj

În urma respingerii a două idei cetățenești în cadrul procesului de bugetare participativă legate de zona La Terenuri, USR Cluj arată că a cerut situația cadastrală și a descoperit că proiectele au fost declarate neeligibile în mod eronat.

„Din cercetările tehnice și juridice efectuate am constatat că această zonă este în proporție de 70% în proprietatea Municipalității. Am observat, totodată, că exista suprafețe înapoiate „forțat", prin hotărâri judecătorești care din punctul meu de vedere pot fi retrocedate prin hotărâri ale comisiilor de specialitate în alte locații echivalente ca și valoare, dat fiind faptul ca această zonă este adaptata pentru zone de agrement și terenuri sportive. Având în vedere că această suprafață de teren are o infrastructura potrivită, depinde de voința Primăriei Cluj-Napoca pentru a transforma aceste terenuri verzi și de sport în ceea ce au fost cândva" a afirmat Mihai Vădan, topograf și membru USR Cluj.

USR Cluj cere un calendar de amenajare a zonei La Terenuri, dar și de negocieri transparente cu proprietarii privați pentru părțile care nu sunt încă publice.

„Cartierul Mănăștur este cel mai mare al orașului și trebuie să aibă și cea mai mare suprafață de parcuri. Administrația locală are susținerea juridică și logistică, însă lipsește voința de a le oferi cetățenilor ceea ce cer de ani de zile: mai mult spațiu verde într-un cartier sufocat de mașini și de blocuri" a spus şi George Trif, coordonator al Monitorului de Politici Locale în USR Cluj

Membri ai Biroului Local USR au solicitat o audiență la viceprimarul Dan Tarcea, pentru a urgenta amenajarea zonei.