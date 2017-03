Administraţie

Vânătoare de flotanţi: Boc ameninţă cu dosare penale. „Suntem la cod roşu"

de Ionel Lespuc, 02 martie 2017, 16:46

Primarul Emil Boc anunţă controale ale poliţiei, care au început chiar de joi.

Primarul Clujului, Emil Boc, a anunţat că de joi au început controalele la proprietarii care au primit persoane cu viză de flotant în locuinţe. Boc crede că astfel vor fi descoperiţi mulţi dintre cei care locuiesc fictiv la o adresă, doar de dragul de a-şi înscrie copiii la o şcoală din centru. Cei prinşi asupra faptului se vor alege cu dosare penale. Scopul acestor verificări este limitarea supraaglomerării centrului oraşului.

"Suntem la cod roşu între 7.30 şi 8.30 din cauza supraîncărcării"

„Un abuz care se întâmplă în oraş este legat de înscrierea elevilor în clasele primare. Se profită de o prevedere legală de bună credinţă, care spune că poţi să îţi înscrii copilul în unităţile şcolare unde eşti arondat, dar nu zice legea că toţi trebuie să îşi facă flotant şi să nu stea acolo. Noi facem nişte investiţii uriaşe în învăţământul preuniversitar, la toate şcolile din cartier şi din centru; 30% din banii clujenilor merg pe învăţământ. Vă dau şi un exemplu: fetele mele au făcut ciclul primar în cartier, la Şcoala 10, şi au avut parte de un învăţământ de calitate. Există calitate în toate şcolile de cartier şi standardele sunt înalte. Dar ce se întâmplă. Se fac fictiv vize de flotant pentru a se putea înscrie copiii la şcoli din centru. Vreau să ştie lumea şi mai ales proprietarii care îşi dau acordul pentru vize de flotant fictive că poliţia face verificări, iar în cazul în care se constată că se fac declaraţii în fals - adică un proprietar declară că la el stă x şi y cu viză de flotant, dar acesta nu plăteşte la administraţie, nu apare în cartea de imobil, nimeni nu l-a văzut acolo - cel care a semnat va putea fi sancţionat inclusiv penal, pentru fals în declaraţii. Ai dreptul să soliciţi viză de flotant, dar nu ai dreptul să o utilizezi pentru a obţine un drept suplimentar necuvenit. Dacă într-o garsonieră apar 50 de oameni cu flotant, nu avem nicio problemă, dar vom verifica să stea chiar acolo. Dacă nu, vor răspunde, mai ales proprietarii. Să nu spuneţi că nu ştiţi, dragi proprietari", a spus Emil Boc, la Napoca FM. Primarul a precizat că verificările vor fi făcute prin sondaj şi că celor prinşi asupra faptului li se va retrage viza de flotant, iar proprietarilor li se va întocmi dosar penal.

Prin această măsură, primarul speră să stopeze supraîncărcarea traficului din centrul oraşului. „Sunt solicitări de câte 12 clase în plus la unele şcoli din centrul oraşului. 12 clase ori 30 de copii înseamnă 300 de maşini care vor bloca în plus centrul. Cine suportă? Noi, toţi clujenii, suportăm, pentru că cineva la capătul firului nu respectă prevederile legale. Centrul Clujului e roşu. Suntem la cod roşu între 7.30 şi 8.30 din cauza supraîncărcării. Şi este un fenomen care se extinde, nu se limitează. Am investit două milioane de euro într-o şcoală din centru şi acum se cer 12 clase în plus. Este vorba despre şcoala Bob. Unde vor veni oamenii aceştia cu maşinile? E vorba despre strada Memorandumului, de axa est-vest a oraşului. Nu vor fi tolerate parcări ilegale, mai ales că va exista bandă dedicată pentru mijloacele de transport în comun. Trebuie fermitate", a precizat primarul la radio.

11 vize de flotant în magazin

Soluţia anunţată de primar este bine primită la Inspectoratul Şcolar Judeţean. „Pe noi ne interesează şi traficul, pentru că stăm în Cluj, dar din punctul nostru de vedere sunt alte probleme: nu mai avem spaţii disponibile în şcolile din centru, se fac ore după-amiaza, unele clase nu mai pot face after school, iar părinţii sunt nemulţumiţi, şi nu mai avem continuitate, pentru că lângă trei învăţătoare titulare aducem patru suplinitoare, care pot sta un an sau doi, apoi să plece. Vom ajuta Primăria cu informaţii. Se ştie că, acum doi ani, erau 11 persoane cu viză de flotant într-un magazin alimentar", a afirmat Valentin Cuibus, inspector şcolar general.

Declaraţiile primarul vin chiar în timp ce au loc înscrieri în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2017-2018. Între 27 februarie şi 16 martie este programată depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere a copiilor.

Ce vor verifica poliţiştii:

- dacă persoana cu viză de flotant apare la cheltuielile de bloc

- dacă persoana este trecută în cartea de imobil aflată la administrator

- dacă persoana este cunoscută de vecini