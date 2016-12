Administraţie

Veţi putea alimenta în noile parkinguri ale Clujului. Cu o condiţie

de Ionel Lespuc, 21 decembrie 2016, 15:21

Primăria vrea să ofere unora dintre şoferi condiţii de alimentare a maşinilor, în noile parkinguri pe care doreşte să le construiască.

Condiţia este să aveţi o maşină electrică. Clujul încearcă să ţină pasul cu trendul mondial în ceea ce priveşte vehiculele. Au apărut de ceva vreme automobilele electrice, dar numărul staţiilor de încărcare este redus. O hartă mondială a staţiilor apare pe site-ul masinaelectrica.ro (AICI).

staţii de încărcare funcţioneză în prezent în oraş: câte una la Liberty Park, Kaufland Mărăşti, Lot et Lola Hotel şi Romstal.

Clujul nu stă prost, dar nici foarte bine. La Timişoara există şase astfel de staţii, iar la Braşov şi Poiana Braşov, cinci. Bucureştiul este lider cu cele peste 30 de staţii de încărcare a maşinilor electrice.

Alimentarea acestor vehicule în parkinguri este ideea pe care o propune Primăria Cluj. Acestea ar urma să beneficieze de staţii de încărcare în toate garajele sub şi supraterane pe care municipalitatea doreşte să le ridice în anii viitori.

„Vom solicita ca proiectele pentru noile parkinguri ale oraşului să conţină şi staţii de încărcare. Ne-am gândit să amenajăm staţii şi în garajele existente, însă în acest fel se pierde din spaţiu. E nevoie de loc pentru ca maşinile să poată parca şi încărca bateria", a spus viceprimarul Dan Tarcea. Va exista şi o limitare în timp. O maşină nu va putea sta la încărcat mai mult de două sau trei ore.

În acest moment, la Cluj există doar câteva parkinguri, dar municipalitatea are o listă de aproape 20 de garaje sub sau supraterane pe care doreşte să le edifice. Primele vor intra în şantier parkingul de pe strada Primăverii, pentru care s-au aprobat deja indicatorii tehnic-economici (deşi preţul estimat este cam piperat, 37 de milioane de lei) şi se licitează proiectarea, respectiv cel de pe strada Hasdeu, în care Primăria este parteneră cu UBB. În perioada următoare se vor face studii de fezabilitate şi pentru ale parkinguri, cele mai multe amplasate în cartiere. Majoritatea sunt supraterane. Excepţia este cel care ar urma să fie realizat sub parcarea actuală din faţa magazinelor Billa şi Penny Market de pe Calea Floreşti.

Într-o dezbatere publică de la Primărie s-a discutat şi despre posibilitatea ca maşinile electrice să poată circula pe banda dedicată mijloacelor de transport în comun, respectiv să poată parca gratis în oraş, dar deocamdată nu s-a luat nicio măsură concretă.

Administraţia clujeană apreciază că în Cluj circulă în prezent cel mult zece automobile electrice, dar municipalitatea nu deţine o statistică în acest sens.