Cultură

10.000 de participanţi la Delahoya FOTO

de Ziua de Cluj, 04 octombrie 2017, 13:21

Ediția cu numărul 21 a celui mai vechi festival de muzică electronică a strâns, în cele două zile de festival, aproximativ 10.000 de iubitori de muzică în centrul Clujului.

Scena principală a Delahoya a fost deliciul participanților, dar şi al artiștilor, care s-au întrecut în postări rețelele de socializare.

"A fost o onoare să-l cunosc pe Sigma și să pun muzică după el în România. Delahoya a fost spectaculos", a spus Mollie Collins, care a ajuns pentru prima dată la noi în țară. "Încă o noapte incredibilă în Cluj, la scena Form Space! Am simțit cum iubirea a inundat întreaga încăpere", au zis britanicii de la Dub Pistols.

Pentru prima dată după 21 de ani, Delahoya a avut o scenă dedicată muzicii live, la care accesul a fost gratuit, iar stilurile artiștilor invitați au depășit sfera muzicii electronice. "Suntem pentru prima dată pe scena unui festival de muzică electronică, iar sentimentul e foarte fain. Lucrurile se schimbă în bine", a spus Mani Gutău, solistul Urma.

Pentru organizatori, ediția cu numărul 21 a fost o schimbare îndrăzneață. "În primul rând, ne-am bucurat de numărul mare de participanți care au venit și la Delahoya 2017. Le mulțumim că au fost alături de noi și cred că le-am răsplătit pe deplin așteptările.

Am avut un main stage de excepție, cu o scenă spectaculoasă, cu un sunet Function One extraordinar și cu artiști de prim rang la nivel mondial. Cred că, per ansamblu, a fost impresionant.

De asemenea, și scenele The Other Stage și Form Space au avut artiști cunoscuți la nivel internațional, care au încântat publicul și i-au făcut pe participanți să danseze până dimineața. A fost o ediție foarte reușită, care ne face să pregătim încă de acum ediția din 2018", spune Horațiu Dumitraș, fondatorul Delahoya.