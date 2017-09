Cultură

11.000 de lei pentru clujenii cu idei

de Alina Vasilescu, 13 septembrie 2017, 11:50

Fondul Jazz in the Park încurajează şi în acest an clujenii și organizațiile neguvernamentale să contribuie la transformarea oraşului. Oricine poate depune proiecte, dar este necesar ca acestea să aibă ca scop dezvoltarea culturală a Clujului.



SURSA FOTO: Fondul Jazz in the Park



În urma rezultatelor bune obținute anii trecuți, Fondul Jazz in the Park alocă 11.000 de lei pentru proiecte în care cultura intervine în spaţiul public. Proiectele se pot depune în perioada 13 septembrie-22 octombrie, fiind necesară completarea fişei de înscriere online.

Fondul Jazz in the Park are în plan pentru acest an să implementeze mai multe proiecte destinate copiilor şi tinerilor din zona defavorizată Pata Rât: burse sportive, educație non-formală (vizite tematice, ateliere practice de pictură, cusut, meșteșuguri, activități și competiții sportive) și construirea unui teren de joacă.

Directorul Festivalului Jazz in the Park, Alin Vaida, a precizat că fondul reprezintă un efort comun care sudează și mai tare relația dintre organizatorii festivalului și publicul participant.

"E ceva ce rămâne după festivalul din vară și dă culoare orașului și comunității noastre. În fiecare an adaptăm și regândim direcția spre care direcționăm banii și ne gândim la domeniile care au nevoie mai mare. Anul acesta am dat multă atenție comunității din Pata Rât, de la scena pe care am amplasat-o aici și până la proiectele pe care deja le-am demarat alături de oamenii din zonă. În plus, rezultatele bune pe care le-au avut proiectele finanțate în ultimii doi ani ne-au determinat să păstrăm și în acest an o parte din buget pentru apelul public. Sperăm să primim proiecte multe și bune de intervenție culturală în spațiul public", a declarat directorul festivalului Jazz in the Park.

Fondul Jazz in the Park a debutat în 2014, din dorința organizatorilor festivalului de a determina comunitatea să se implice în proiecte care să transforme în bine orașul. Până acum au fost acordate, din Fondul Jazz in the Park, burse pentru tineri muzicieni talentați, au fost susținute inițiative culturale și proiecte de artă experimentală.

Proiectele Fondului Jazz in the Park 2017:



Te Khelas Amen! - proiect de educație non-formală adresat copiilor și tinerilor din comunitatea Coastei - Pata Rât prin activități precum: vizite tematice, ateliere practice de pictură, cusut, meșteșuguri, activități și competiții sportive. Burse sportive - oferirea a patru burse sportive pentru tinerii din Pata Rât pe parcursul unui an. Realizarea unui teren de joacă și sport la Pata Rât.