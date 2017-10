Cultură

18.000 de vizitatori la Herbstfest Cluj FOTO

de Ziua de Cluj, 03 octombrie 2017, 12:18

Aproape 18.000 de oaspeți, peste 6.000 de litri de bere, 2 tone de carne, 5.500 metri de wursti, 3.000 de bucăti din celebrii covrigi bavarezi Bretzel. Sunt cifrele oficiale ale ediţiei din 2017 a Festivalul de Toamnă al Economiei Germane din Cluj-Napoca.

"Sunt foarte mulțumit de ce am reușit în acest an. Per ansamblu, binențeles, pentru că au fost și scăpări, mai sunt și mecanisme la care trebuie să lucrăm pentru a fi complet eficiente. Satisfacția vine însă din faptul că am adus elemente noi, care au făcut conținutul festivalului mai variat, adaptat valorilor germane și totodată caracteristicilor unui oraș universitar, cultural, cu un mediu economic performant și dinamic.

Am încercat să îmbunătățim calitatea a ceea ce a fost în edițiile trecute (muzică, divertisment, ofertă culinară tipic germană), dar, în același timp, să facem mult mai mult decât un Oktoberfest, să accesăm mediul economic, academic și cultural prin dezbateri cu teme de actualitate în contextul european și al relațiilor strânse dintre Germania și România. Am avut o serie de oaspeți foarte valoroși, rezonanța acestor evenimente a fost extraordinară, fapt care ne onorează și ne obligă totodată să continuăm pe acest drum: să aducem valorile și conținutul experiențelor de succes germane mai aproape de Cluj. Ele pot fi înțelese mai bine printr-un dialog deschis la care să accepte să participe personalități implicate în economie, cultură, politică, învățământ și în spațiul public în general, la cel mai înalt nivel în ambele țări.

Eu cred că acest model este unul eficient nu doar pentru regiunea Transilvania, ci și pentru România în susținerea trendului de dezvoltare și găsirea de soluții la diferite probleme importante pentru societatea noastră", a declarat Florin Sabou, vicepreședintele DWNT și CEO Bielomatik Romania, unul dintre partenerii principali ai festivalului.

În cadrul Festivalului de Toamnă al Economiei Germane- Herbstfest2017 au fost organizate 4 dezbateri publice, pe teme de politică, învățământ, economie și cultură, la care au participat nume grele din toate domeniile: ambasadorii Cord Meier-Klodt și Emil Hurezeanu, ex premierul Dacian Cioloș, jurnalistul Moise Guran, fostul negociator-şef al României cu UE Vasile Puşcaş, preşedintele Camerei de Comerţ și Industrie Româno-Germane- AHK Dragoş Anastasiu, europarlamentarul Daniel Buda, omul de afaceri Daniel Metz, și mulți alții.

Sala Aula Magna a Universității Babeș Bolyai s-a dovedit neîncăpătoare pentru participanții la aceste dezbateri, mulți fiind nevoiți să stea în picioare. Tematicile abordate, precum necesitatea acordării unei importanțe mai mari locurilor de muncă din zona privată, expertiza pe care oamenii de afaceri germani o aduc în România, sau felul în care Germania vede acceptarea țării noastre în Spațiul Schengen au constituit subiecte de știri, materiale de presă și dezbateri naționale.