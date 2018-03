Cultură

30.000 de euro pentru proiecte artistice prin Fondul Jazz in the Park

de Ziua de Cluj, 28 februarie 2018, 10:33

Festivalul Jazz in the Park lansează, pentru al patrulea an consecutiv, Fondul Jazz in the Park, mecanismul prin care participanții susțin arta și se implică în comunitate. Anul acesta organizatorii festivalului își propun să strângă din bilete neobligatorii 30.000 de euro, bani din care să finanțeze cel puțin trei proiecte artistice. Astăzi s-a dat start apelului de proiecte.

Se pot înscrie artiști din țară și din străinătate care au nevoie de finanțare pentru a-și dezvolta și prezenta la Cluj proiectul lor. Sunt eligibile persoanele fizice, asociațiile și grupurile de inițiativă care propun abordări experimentale ale artei clasice în domenii precum:

• arte vizuale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, ceramică, instalații, animație, colaj, film, arhitectură, design, artă conceptuală)

• literatură (editarea și publicarea de conținut literar original, editarea și publicarea de cărți, benzi desenate, reviste și alte publicații culturale noi, proiecte editoriale și literare on-line)

• artele spectacolului (producție muzicală, teatru, dans)

• alte domenii artistice (noile media, artă culinară, arte multidisciplinare)

Obiectivul de anul acesta al fondului este să strângă 30.000 de euro. În cazul în care suma strânsă va fi mai mică, organizatorii își asumă să finanțeze cel puțin trei proiecte artistice cu suma totală de 16.000 de euro. Valoarea finanțărilor acordate proiectelor câștigătoare va fi cuprinsă între 1.700 și 5.000 de euro, potrivit regulamentului apelului de proiecte.



„Este al treilea an la rând în care finanțăm proiecte culturale. Ne-am mărit obiectivul și sumele asumate, motiv pentru care ne așteptăm la multe aplicații foarte bune. La fel ca întreg festivalul, Fondul a crescut frumos și a ajuns la un obiectiv destul de măreț. Nu se întâmplă ca în fiecare zi comunitatea unui festival să strângă și să doneze 30.000 de euro pentru binele orașului. Suntem onorați că putem face asta", afirmă directorul festivalului Jazz in the Park, Alin Vaida.

Aplicațiile se depun online AICI până în data de 8 aprilie. În plus, va fi organizată o sesiune de întrebări și răspunsuri cu persoanele care doresc să își înscrie proiectele în Fondul Jazz in the Park 2018.

Anul trecut, câștigător în cadrul Fondul Jazz in the Park a fost declarat proiectul Galerie de artă pe roți #3, un proiect de revigorare vizuală prin artă a tramvaielor vechi din Cluj și de transformare a mijloacelor de transport în comun într-o galerie de artă pe roți. Fondul Jazz in the Park sprijină arta și artiștii din anul 2014, iar până acum din banii strânși de la comunitate s-au acordat burse pentru tineri artiști talentați și s-au finanțat proiecte de artă experimentală.

Anul acesta, Jazz in the Park va avea loc la Cluj timp de 11 zile, în perioada 21 iunie - 1 iulie.

Festivalul și-a anunțat primele trupe confirmate pentru ediția din 2018: Fanfare Ciocârlia, Moonlight Breakfast, A-C Leonte, JazzyBIT, Antal Gabor Trio. Concertele din cadrul festivalului vor avea loc în Parcul Central, pe Malul Someșului - scena dedicată concursului -, în săli de concerte și în alte spații publice din oraș.



Intrarea la evenimentele din spațiul public este liberă, pe bază de bilet neobligatoriu, iar pentru concertele din săli vor fi puse în vânzare abonamente. Banii din biletele neobligatorii ajung în Fondul Jazz in the Park, inițiativă care sprijină proiectele artistice.