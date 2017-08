Cultură

5.000 de persoane la Seri de vară clujene 2017

de Ziua de Cluj, 31 august 2017, 15:03

Ajuns la ce-a de-a VII-a ediție, evenimentul “Seri de vară clujene” s-a desfășurat pe durata a 3 weekenduri din luna august: 11, 12 august seri de operetă și muzică ușoară în cartierul Mărăști, 18, 19 august seri de folk pe plaja Grigorescu și 25, 26 august seri de jazz și muzică live în Piața Muzeului.

"Seri de vară în alte lumi" și "Seri de vară în alte timpuri" au fost cele care care au deschis șirul evenimentelor din acest an, evenimente care au strâns peste 1500 de persoane în ambele seri. Astfel au fost activate două noi locații din oraș, Amfiteatrul Bazei Sportive Gheorgheni unde a avut loc atât un workshop de dans hula susținut de AnnaMaria Balazs, dar și "La Contessa Maritza" - arii și duete din opere celebre. Cea de-a doua locație a fost Parcul de pe strada Dâmboviței din Mărăști, unde soliștii Fang Shuang - semifinalist "Românii au talent" și Paula Coteț - câștigătoare a mai multor concursuri naționale și internaționale de muzică clasică, ușoară și romanțe i-au transpus pe cei prezenți în cu totul altă lume, cea de odinioară cu melodii de altădată.

Cel de-al doilea weekend al "Serilor de vară clujene" a strâns în cele două seri peste 3000 de persoane la evenimentul "Folk happening on the beach", un eveniment devenit deja o tradiție îndrăgită de clujeni. Pe plaja Grigorescu au urcat pe scena trupa Boemis, Magda Puskas & Rareș Suciu, Raluca Marinescu, Ioana Mureșan, Adriana Andreica & Andrada Jucan & Florin Grec, Duo Mignon & Cristina Pătrașcu, Dudu Isabel & friends, Cătălin Condurache, evenimentul încheindu-se cu un splendid foc de tabără și atmosferă de Vama Veche cu chitară și cântece de suflet.

Ultimul weekend al "Serilor de vara clujene" a fost găzduit în boema Piața Muzeului, așa cum am fost obișnuiți an de an. Le Minion, Socol, Vlad Bretan, Renata Burca & Eddy Cos, Natif și Edina Jazz Quartet sunt artiștii care au urcat pe scenă și au dat un plus de farmec locației.

Întreg evenimentul a strâns peste 5000 de persoane și a fost organizat de Primăria municipiului Cluj-Napoca, serile de operetă și muzică ușoară i-au avut ca parteneri pe Scena Urbană, cele de folk pe Asociația Citadela Artelor, serile din Piața Muzeului pe Big Time Production.