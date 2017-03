Cultura

50.000 de euro pentru un hub al creativilor din Cluj

de Anca Muresan, 02 martie 2017, 10:44

Un proiect de Cluj se numără între câştigătorii celei de a doua ediţii a competiţiei Urbaniada, concurs naţional ce premiază soluții concrete pentru îmbunătățirea vieții în spațiul urban. Va fi finanţat cu 50.000 euro.

Publicitate

Este vorba despre proiectul "Fab Hub", prin care Federația Fabrica de Pensule își propune să devină un hub de lucru și dezvoltare de proiecte inovatoare, dezvoltate de o comunitate de artiști, dar și de creativi din domenii industriilor culturale conexe care activează orașul prin ideile lor experimentale dincolo de spațiul fizic al Fabricii de Pensule. Fab Hub este varianta pilot a acestei noi viziuni - de catalizator al unei comunități creative dinamice, incubator de proiecte inovatoare pentru oraș, platformă de formare și sprijin pentru inițiative dedicate antrepenoriatului cultural, proiectelor pentru comunități, creativității și inovației sociale, interdisciplinarității și colaborării.

Celelelate proiecte câştigătoare, alese din 51 de proouneri, sunt: "BiblioHUB PILOT", "Aquapic - centru experimental pentru copii", "Debarcaderul de la Operă" și "PopUP Răspiua". Bugetul total al premiilor este de 250.000 de euro.

Proiectele au fost evaluate și notate de un juriu format din: Constantin Goagea (Arhitect, director Zeppelin), Iulia Stanciu (Arhitect fondator STARH), Maria Duda (Arhitect, fondator BAZA), Mircea Toma (Președinte ActiveWatch), Vera Marin (Arhitect Urbanist; Președinte Asociația pentru Tranziție Urbană), și din 5 reprezentanți ai Board-ului CSR ING Bank - Mihaela Bîtu (Executive Director, Head Of Commercial Banking), Patricia Andrei (Director, Head Of Human Resources), Cătălin Vasile (Director, Head Of Advisory Channels Management), Iosefina Frolu (Director Corporate Communication), Roxana Colisniuc (CSR Officer). Criteriilor de evaluare au vizat: relevanța, impactul, originalitatea, fezabilitatea, metodologia, bugetul și sustenabilitatea proiectelor propuse.

Anul trecut, între câştigătorii competiţiei s-a numărat proiectul ce prevede reactivarea cinematografului Arta, iniţiativă a asociației nonprofit Arta în Dialog, înfiinţată de Monica Sebestyen, unul dintre proprietari clădirii în care este situat acesta.