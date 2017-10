Cultură

Acesta este cel mai enervant cuvânt din limba engleză

de P.O., 25 octombrie 2017, 15:29

Cea mai interesantă zi pentru limba engleză e cea în care New Marist Institute of Public Opinion prezintă rezultatele sondajului său anual.

Publicitate

Mai exact, institutul dezvăluie care sunt cele mai enervante fraze şi cuvinte din vocabular.

Pe locurile 2,3 şi 4 s-au clasat expresiile „no offence, but", „I can't even" şi „you know, right?".