Agenda de weekend: 17-19 februarie

de Ziua de Cluj, 16 februarie 2017, 12:03

Teatru, proiecţii de film, operă şi petreceri tematice în acest sfârşit de săptămână la Cluj-Napoca.

VINERI

Slană Fest, Expo Transilvania, ora 10

Don Quijote, Opera Română, ora 18

Lucy, Cinema Dacia, ora 18

Dincolo de porţile ferecate, Filarmonica, ora 19

Via negativa, Reactor, ora 19

UMF after session party, Sala Polivalentă, ora 22

Mihigh + Charlie, Midi, ora 23

SÂMBĂTĂ

Slană Fest, Expo Transilvania, ora 10

Anotimpurile, Mini Reactor, ora 11

Stuart Little, Cinema Dacia, ora 11

Linoleum, Teatrul Naţional, ora 19

Just push play, Reactor, ora 19

Open, Fabrica de Pensule, ora 20

The Godfather, Cinema Florin Piersic, ora 20

Murder Worship și Necifer, Hard Club, ora 21

6 ani de Subfeleac, Midi, ora 23

DUMINICĂ

Slană Fest, Expo Transilvania, ora 10

Degeţica, Cinema Dacia, ora 12

Don Quijote, Opera Naţională, ora 18

Respiraţii, Reactor, ora 19