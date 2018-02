Cultură

Agenda de weekend: 2 – 4 februarie

de Ziua de Cluj, 01 februarie 2018, 11:06

Filmul "Soldaţii. Poveste din Ferentari", debutul în lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, va rula de vineri în cinematografele din ţară, iar o proiecţie specială, în prezenţa membrilor echipei de producţie, va avea loc în Cluj-Napoca.

VINERI

Cerere în căsătorie, Teatrul Naţional, ora 17

Concert vocal-simfonic, Filarmonica, ora 19

Soldații. Poveste din Ferentari, Cinema Victoria, ora 20

Trappin, Urania, ora 22

DeWalta/ Cap/ Paul, Midi, ora 23

SÂMBĂTĂ

ClujLife Community Conference, Cluj Hub, ora 10

Micul Prinț, Mini Reactor, ora 11

ARTbecedar, Fabrica de Pensule, ora 11

Indjstione, Sisters, ora 18

All over your face, Reactor, ora 19

Nigel Stately, Crush, ora 20

Vespera, Hard Club, ora 20

Robin and The Backstabbers, /Form Space, ora 21

DUMINICĂ

Muzicanţii din Bremen, Cinema Dacia, ora 12

Idiotul, Teatrul Naţional, ora 19

Arkona, /Form Space, ora 19