Agenda de weekend: 20-22 octombrie

de Ziua de Cluj, 19 octombrie 2017, 10:28

Zain Design şi Toamna Muzicală Cluejeană sunt principalele evenimente ale sfârşitului de săptămână la Cluj-Napoca.

VINERI

Zain Design, Casa Municipală de Cultură, ora 10

Proiecţia Usturoi, Booka, ora 18

Andrei Puiu, Sisters, ora 18

Toamna Muzicală Clujeană, Auditorium Maximum, ora 19

Recital Paula Rad, Urania, ora 20

Nu cred că o să îmi treacă vreodată, Reactor, ora 20

Unchiul Tony, Trei Proști și Serviciul Secret, Fabrica de Pensule, ora 21

The Motans, Euphoria Music Hall, ora 22



SÂMBĂTĂ

Zain Design, Casa Municipală de Cultură, ora 10

Mic sau mare, MiniReactor, ora 11

Concert pentru copii, Auditorium Maximum, ora 12

Jocurile copilăriei, Parcul Feroviarilor, ora 12

Bazar cu lucruri gratis, Atelier, ora 13

Stand Up Comedy cu Sergiu și Toma, Oh Carol, ora 20

Facing The World, Zug Zone, ora 20

Procesul, Teatrul Naţional, ora 21

An Theos, Hard Club, ora 21

Zain party, Cluj Arena, ora 22

DUMINICĂ

Zain Design, Casa Municipală de Cultură, ora 10

Clasa 0 de design, Centru de Interes, ora 12

Muzicanţii de Bremen, Cinema Mărăşti, ora 12

Vintage sale, Zain Studio, ora 12

Irfan, Hard Club, ora 20

Daniel Sloss, Cinema Florin Piersic, ora 20

Procesul, Teatrul Naţional, ora 20