Cultură

Agenda de weekend: 21-23 iulie

de Ziua de Cluj, 20 iulie 2017, 11:03

Concertul Depeche Mode, de duminică, de pe Cluj Arena este principalul eveniment al sfârşitului de săptămână la Cluj-Napoca.

VINERI

Poezia străzii în Calcutta, Muzeul de Artă, ora 10

Steaua fără nume, Cinema Mărăşti, ora 17

Familia Croods, Cinema Dacia, ora 18

SÂMBĂTĂ

Boxtroli, Cinema Dacia, ora 11

Ahe & The Sisters, The Sisters, ora 19

Summer wine event, The Office Wine Bar, ora 19

Socializing Friday, Chios, ora 20

Ladies Night, Caro, ora 21

Latino party, Club Ernesto, ora 21

Blackout Party, Revolution Club, ora 22

DUMINICĂ

Regatul secret, Cinema Dacia, ora 11

Concert Andre Rieu, Cinema Florin Piersic, ora 16

Depeche Mode, Cluj Arena, ora 19

Demonical, Author, Angrepp, Hard Club, ora 21

Singles Night Out, Caro, ora 21

Traditional Magic, Chios, ora 20

Retro Party, The Office Wine Bar, ora 22

Depeche Mode After Party, Revolution, ora 23