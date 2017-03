Cultura

Agenda de weekend: 24-26 martie

de Ziua de Cluj, 23 martie 2017, 11:54

Teatru, concert simfonic, maraton de scurtmetraje şi meciul România - Danemarca sunt principalele evenimente ale sfârşitului de săptămână la Cluj-Napoca.

VINERI

Târgul Internaţional Tehnic, Expo Transilvania, ora 10

Bal mascat, Opera Naţională, ora 18

Richard III se interzice, Euphorion, ora 19

Concert simfonic, Colegiul Academic, ora 19

Premieră "Răzbunarea țigăncii: pălăria fatală și nazistul", Cinema Florin Piersic, ora 20

Onenightstand, The Shelter, ora 21

Herodot, Midi, ora 23

Zu Party, NOA, ora 23

SÂMBĂTĂ

Dance Star România, CCS, ora 10

Half is free, Continental, ora 10

Ridichea uriaşă, Mini Reactor, ora 11

U Cluj - Someşul Gilău, Dan Anca, ora 15

C.S Mănăștur - Știința Petroșani, Iuliu Haţieganu, ora 16

Proștii sub clar de lună, Cinema Dacia, ora 18

Jurnal de România, Reactor, ora 17

Messa da Requiem, Biserica Sf. Mihail, ora 19

„Urzica" Reloaded, Teatrul Naţional, ora 20

Battle of Ostring, Hard Club, ora 20

Urma, Muzeul de Artă, ora 21

Kinofest, Urania, ora 23

DUMINICĂ

Cenușăreasa, Cinema Mărăşti, ora 12

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Teatrul Naţional, ora 19

România - Danemarca, Cluj Arena, ora 21.45