Cultură

Agenda de weekend: 25-27 august

de Ziua de Cluj, 24 august 2017, 10:57

Klausenburg Retro Racing, Seri de vară clujene şi The Color Run sunt principalele evenimente ale sfârşitului de săptămână la Cluj-Napoca.

VINERI

Turneu de Padel, Winners, ora 10

Klausenburg Retro Racing, Polus, ora 17

Last days of summer, Sister, ora 17

Critical Mass, Piaţa Unirii, ora 18

Digital Love Fridays, Casa TIFF, ora 19

Thufir, UnGuru and Men-D, Brâncuşi 85, ora 19

Le Minion, Socol, Vlad Bretan, Piaţa Muzeului, ora 19

Ladies Night, After Eight, ora 22

SÂMBĂTĂ

Concurs de drone, Liberty Technology Park, ora 12

Yellow Grooves, Platinia, ora 16

The Color Run, Piaţa Unirii, ora 17

Renata Burca, Natif, Edina Jazz Quartet, Piaţa Muzeului, ora 19

Concert Elmer T Lupus, Arkhai, ora 20

U - CFR 2, Cluj Arena, ora 20

DUMINICĂ

Piano concert, Samsara, ora 18