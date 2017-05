Cultura

Agenda de weekend: 5-7 mai

de Ziua de Cluj, 04 mai 2017, 10:31

Transilvania Rally, TEDxEroilor şi Zilele Olandeze sunt principalele evenimente ale sfârşitului de săptămână la Cluj-Napoca.

Publicitate

VINERI

TEDxEroilor, CCS, ora 14

Zilele Olandeze, Piaţa Muzeului, ora 14

Transilvania Rally, Unirii şi Cluj Arena, ora 18

Concert simfonic, Colegiul Academic, ora 19

Gala UFT, Sala Sporturilor, ora 19

Miss Basarabia, NOA, ora 21

Edina Quartet, Bricks, ora 21



SÂMBĂTĂ

Transilvania Rally, ora 10

BattleLab Robotica, UTCN, ora 10

Motanul încălțat, Opera Naţională, ora 11

Expoziție de motociclete și motorete retro, Casino, ora 11

Micul Prinţ, Reactor, ora 11

Zilele Olandeze, Piaţa Muzeului, ora 12

Battle of the DJ's 2, Club Business Campus, ora 17

The Ruins of Beverast, Flying Circus, ora 21

Kean, Teatrul Naţional, ora 19

Alvin merge înainte, Urania, ora 20

Elles, Mathei and Todoran, Diesel, ora 23



DUMINICĂ

Transilvania Rally, ora 10

Cei trei purceluși, Cinema Dacia, ora 12

Zilele Olandeze, Piaţa Muzeului, ora 12

Paradise, Cinema Victoria, ora 20

FC Universitatea Cluj - CS Florești, Cluj Arena, ora 18

Ludens Piano Trio, Gh. Dima, ora 19