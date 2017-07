Cultură

Agenda de weekend 7-9 iulie

de Ziua de Cluj, 08 iulie 2017, 09:30

Street Food Festival, Cluj Symphony Experience şi atelierele din Parcul Feroviarilor sunt principalele evenimente ale sfârşitului de săptămână la Cluj-Napoca.

VINERI

Street Food Festival, Aleea Stadionului, ora 10

Farmacie și alchimie, Muzeul Farmaciei, ora 10

Podurile Clujului, Turnul Croitorilor, ora 16

Răzbunarea țigăncii, Cinema Dacia, ora 19

Cluj Symphony Experience, Piaţa Unirii, ora 20

Sax and The City, Urania, ora 20

United Colours Of Kitsch Party, The Shelter, ora 22

SÂMBĂTĂ

Street Food Festival, Aleea Stadionului, ora 10

Exoziţie de fotografie, Muzeul de Artă, ora 10

Atelier de urbanism participativ, Parcul Feroviarilor, ora 10

Răzbunarea țigăncii, Cinema Dacia, ora 19

Cluj Symphony Experience, Piaţa Unirii, ora 20

Straight from the Bottle, Hard Club, ora 20

DUMINICĂ

Street Food Festivlal, Aleea Stadionului, ora 10

Atelier de urbanism participativ, Parcul Feroviarilor, ora 10

FabHub, Parcul Feroviarilor, ora 17

Răzbunarea țigăncii II, Cinema Dacia, ora 19.30

Cluj Symphony Experience, Piaţa Unirii, ora 20