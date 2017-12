Cultură

Agenda de weekend: 8-10 decembrie

de Ziua de Cluj, 07 decembrie 2017, 10:17

Noaptea Porţilor Deschise la Teatrul Naţional, concertul Smiley şi spectacolul de operă Boema sunt principalele evenimente ale sfârşitului de săptămână la Cluj-Napoca.

VINERI

Concert pentru tineret, Colegiul Academic, ora 12

Galeria de Stil, Muzeul de Artă, ora 13

Concert de colinde: Biserica Evanghelică Lutherană, Piaţa Unirii, ora 17

Festival de Colinde şi Tradiții de Iarna, CCS, ora 18

Fun Factory, Piaţa Unirii, ora 19

Fantezia Mica Sirenă, Colegiul Academic, ora 19

Mircea Baniciu, Cătălin Condurache și Sandy Deac, Winners Sports, ora 20

SÂMBĂTĂ

Mama Fest, Bastionul Croitorilor, ora 10

Boma - repetiţie generală, Opera Naţională, ora 10

Winter Charity Fair, Casino, ora 15

Ansamblul Folcloric Mărțișorul - 60 de ani, CCS, ora 17

Crosul lui Moș Crăciun, Piaţa Unirii, ora 17

Noaptea Porţilor Deschise, Teatrul Naţional, ora 18

Zephyrus, Urania, ora 19

The Moon and the Nightspirit, Hard Club, ora 20

Smiley, Piaţa Unirii, ora 20

DUMINICĂ

Blue Velvet, Piaţa Unirii, ora 19

Bluejays, Piaţa Unirii, ora 20

Bomea, Opera Naţională, ora 18

Gloria, Cinema Victoria, ora 19