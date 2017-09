Cultură

Alphaville, Sandra, Londonbeat şi Fancy concertează la Cluj. VEZI regulile de acces

de Ziua de Cluj, 20 septembrie 2017, 10:48

Alphaville, Sandra, Londonbeat şi Fancy concertează, sâmbătă, la Cluj-Napoca în cadrul concertului Discoteca ’80.

Concertul va începe la ora 19:00, iar organizatorii au comunicat regulile de acces.

• Accesul publicului în sală se va face începând cu ora 17:30.

• Evenimentul va începe la ora 19:00, iar ordinea de intrare a artiștilor este Fancy, Londonbeat, Sandra și Alphaville. Între concertele artiștilor vor avea loc pauze scurte.

• Participanții la concert sunt rugați să se deplaseze la Sala Polivalentă pe jos, cu mijloace de transport în comun sau cu taxi din cauza numărului limitat de locuri de parcare.

• În cazul în care participanții sosesc la concert cu autoturismele personale, organizatorii subliniază faptul că parcarea Sălii Polivalente va fi închisă din motive de securitate, însă parcarea Cluj Arena și parcarea din fața Sălii Sporturilor "Horea Demian" vor putea fi utilizate.

• Accesul la Party Zone (în picioare, pe suprafața terenului de joc), respectiv accesul la Tribună (locuri pe scaune) vor avea porți de acces separate, marcate corespunzător.

• Pentru a evita crearea de disconfort, participanții care au achiziționat bilete cu loc în tribune nu vor avea acces la Party Zone (pe suprafața terenului de joc)

• Participanții la concert sunt rugați să țină cont de faptul că vor fi percheziționați la intrare și că accesul în Sala Polivalentă este interzis cu: umbrele, mâncare, băutură, recipiente din sticlă, din plastic sau din metal (cu excepția medicamentelor conținute în flacoane din sticlă sau plastic de până la 100 ml) - inclusiv parfumuri, sprayuri, deodorante, etc, selfie stick, camere foto și video (cu excepția camerelor foto-video încorporate în telefoane mobile - de asemenea excepție fac foto- și videojurnaliștii prezenți la eveniment), bețe de steag sau pentru bannere fabricate din materiale dure și/sau mai lungi de 1 metru, obiecte generatoare de sunete puternice cum ar fi megafoane, vuvuzele și fluiere, obiecte contondente și/sau care pot fi periculoase (cuțite, bricege, lanțuri, bastoane, bâte, arme de foc, praștii etc), laser pointer - indicatoare laser și lumini stroboscopice, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant/sprayuri de protecție personală, mai mult de un bagaj cu capacitatea de maximum 25 de litri (trebuie să încapă sub scaun - pentru cei din tribune).

• Participanții sunt rugați să nu vină cu brichete la concert - organizatorii vor pune la dispoziție chibrituri la locul special amenajat pentru fumat.

• Obiectele interzise vor fi confiscate de către agenții de pază și vor putea fi recuperate de la intrare. Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru aceste obiecte.

• Participanții la concert sunt rugați să consulte întregul set de reguli și alte informații importante pe www.discoteca80.ro.