Cultură

Armin van Buuren a închis stadionul şi a mixat până după răsărit la Untold FOTO/VIDEO

de Ziua de Cluj, 06 august 2017, 10:50

Showul lui Armin van Buuren a fost cel mai aşteptat moment al nopţii de sâmbătă la Untold. Dj-ul olandez s-a aflat pentru a treia oară la festivalul clujean şi nu a dezamăgit.

Publicitate

A mixat în faţa a peste 63.000 de persoane (n.red. capacitatea autorizată pentru Cluj Arena) până după răsăritul soarelui şi mai bine de două ore peste programul stabilit (n.red. a urcat pe scenă la ora 03.05 şi trebuia să rămână acolo doar 2 ore). Publicul ştia însă că Armin va continua showul, la fel cum a făcut şi în anii trecuţi. La finalul presetaţiei sale, fluturând tricolorul, a spus: "România, vă iubesc!".

Înainte de show, Armin van Buuren declara: "Sunt super încântat de faptul că am fost din nou invitat la Untold. I-am iubit din totdeauna pe fanii mei de aici din România, dar nu m-am aşteptată niciodată să vină atâţia mii de oameni să mă vadă pe mine, un tip de 40 de ani din Olanda." Ar fi venit şi mai mulţi însă accesul pe Cluj Arena a fost restricţionat temporar fiind plină ochi.

În 2016, DJ-ul olandez a mixat până după ora 07.00 dimineața, iar la final le-a mulțumit zecilor de mii de fani Untold prezenți încă pe stadion înfășurându-se în steagul României și afișând pe ecranele gigant de pe Cluj Arena mesajul: "I embrace Romania". Povestea s-a încheiat cu un foc de artificii. La show-ul lui Armin van Buuren a fost prezent și primarul Clujului, Emil Boc. Acesta a fost însoțit de soția sa. Cei doi au stat până în zorii zilei, iar edilul a încărcat, în timpul spectacolului, mai multe clipuri video pe Facebook.

Şi organizatorii Untold au ţinut morţiş ca Armin să revină Cluj în 2017 şi au declarat recent, într-o coferinţă de presă, că Armin van Buuren a spus că la Cluj-Napoca are cel mai bun show al lui dintr-un an. Trebuie să le dăm crezare ţinând cont că la câteva săptămâni după ediţia de anul trecut a festivalului Untold, olandezul a postat pe o reţea de socializare un clip din timpul show-ului susţinut la Cluj-Napoca, însoţit de mesajul: "Romania, this was epic! Thank you so much for all your love, support, you guys are the best!" (România, a fost epic! Mulţumesc pentru toată dragostea şi suportul vostru, sunteţi cei mai tari!, n. red.).

Armin van Buuren este un nume important pe scena trance, atât ca DJ, cât și ca producător. Interesul său pentru muzica electronică a apărut încă din copilărie, el intrând în posesia primului sampler încă de la 14 ani. Primul său hit a fost Blue fear, lansat în 1995 sub Cyber Records. De atunci au urmat o serie întreagă de producții ce au pătruns în clasamentele muzicale internaționale. În plus, el a colaborat cu Tiësto pentru proiectele Major League și Alibi și a produs piesa Exhale alături de Ferry Corsten. Începând din anul 2000, Armin a lansat seria de compilații AVB, care s-au bucurat de succes la public. Un an mai târziu, olandezul și-a început propria emisiune de radio, intitulată A State of Trance, în timpul căreia își făcea cunoscute creațiile. De-a lungul carierei Armin van Buuren a concertat în peste 25 de țări, beneficiind de sprijinul lui Dave Lewis. De curând, el a prezentat un set de nouă ore pentru Dancetheater din Haga. Printre locurile în care mixeaza constant se numără Passion, Godskitchen, Gatecrasher și Slinky - Marea Britanie, Glow - Washington și Ibiza. În luna mai 2016, artistul și-a lansat la Amsterdam cel de-al 6-lea album de studio, "Embrace".