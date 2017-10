Cultură

Arta iese în stradă la Cluj. Peste 40 de reprezentații la Jazz in the Street 2017

de Ziua de Cluj, 12 octombrie 2017, 09:59

Peste 40 de reprezentații artistice vor avea loc de vineri, 13 octombrie și până duminică, 15 octombrie, în cadrul Jazz in the Street. Evenimentul va reuni reprezentanți din mai multe domenii artistice: muzică, teatru, dans, pictură, acrobație, magie.

Artiștii îi vor întâmpina pe clujeni pe străzile Andrei Șaguna, Mihail Kogălniceanu, Bolyai Janos, pe Bulevardul Eroilor, în Piața Unirii și pe platoul Operei Maghiare, iar o caravană va străbate vineri cartierele Mărăști, Mănăștur și va ajunge la centrele de afaceri din oraș.

„Să prinzi un moment artistic bun în stradă, din întâmplare, îți poate face instant ziua mai bună. Mi s-a întâmplat și acesta e unul din motivele pentru care Jazz in the Street a prins viață. Clujul e un oraș renumit pentru energia și dinamica lui, iar arta performativă ar trebui să se vadă tot mai proeminent pe străzile noastre. Noi încercăm să contribuim la asta cum putem mai bine", spune Alin Vaida, fondatorul Jazz in the Street.

Ce artiști vin la Jazz in the Street în 13-15 octombrie

Evenimentul Jazz in the Street din weekend va reuni zeci de artiști: părintele muzicii electronice Rodion G.A, solistul formației byron, Dan Radu, trupa JazzyBIT, percuționistul Radu Pieloiu, talentatul beatboxer Cosmin. Arta digitală va fi adusă la viață prin intermediul unui dispozitiv inteligent prin spectacolul Pixellusion, iar Regatul ne propune cel mai complex spectacol cu foc din România.

Din program fac parte Natif, duo-ul Ionuț Matei, Paul Lupa & Lukas Klemperer, Omu cu fericirea, Gabriel Hurmuzache, Infusion, paper magik, Ferencz Mari & Pethő Csaba duo, Andras Vargas, Vlad Gliga, Caustic, Zephyrus, Fluffy & Mr. Grey, Dex, one man band LÁ, Générique, Quantum Soul, Rubié trio, Jamaga, Matei Crețiu, Free 2 Flow, Matei Crețiu.

Adrian Strâmtu aduce la Jazz in the Street step-ul, iar Oana Laura Pop & Alex Szabo vor propune publicului un moment de tango. Echipa Abu Hassan pregătește o operă comică într-un act, Magic Puppet ne va uimi cu puterea magiei, iar Iulian Lungu va intra în ipostaza de violinist-marionetă. Elevii de la Atelierul de Pictură "ART MARIE" Dej îi vor provoca pe participanți să-și exerseze talentul la desenat și pictat, în timp ce Asociația Bafi pregătește spectacolul pentru copii "Pădurea fermecată". Bufonii regali, statuile în levitație și Omul Oglindă sunt câteva personaje cu care vă veți întâlni la Jazz in the Street în weekend.

Discuții pe tema unei metodologii pentru artele stradale

Echipa Jazz in the Street și-a propus să aducă la aceeași masa autorități, comunitatea, organizatori și artiști astfel încât să dezbată împreună principalele aspecte care vizează arta stradală. Întâlnirea are loc sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 9:00 la Casa TIFF. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Jazz in the Street își propune să transforme arta stradală în normalitate în România. Este al doilea an când Jazz in the Street are loc la Cluj. În 2016 evenimentul a durat o zi, iar anul acesta au avut loc mai multe ediții, din iunie și până în octombrie.