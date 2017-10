Cultură

Artişti din SUA, Polonia, Marea Britanie, Norvegia si Israel la Transilvania Jazz Festival

de Ziua de Cluj, 18 octombrie 2017, 16:37

Artişti internaționali din SUA, Polonia, Marea Britanie, Norvegia si Israel vin la Transilvania Jazz Festival 2017, între 5 și 7 noiembrie la Cluj-Napoca.

Publicitate

Mike Parker's Trio Theory va deschide aceasta ediție, prin concertul programat în 5 noiembrie (duminica), ora 19:00, la Sala Radio Cluj. Basistul și compozitorul New York-ez Mike Parker e acompaniat la tobe de dublul nominalizatul Grammy, Frank Parker (Kurt Elling Quartet) și de incandescentul tenor polonez Slawek Pezda.

Trioul s-a sudat în noiembrie 2014 datorită un turneu maraton de 27 de concerte în 27 de nopți consecutive. De atunci, au susținut peste 200 de concerte în 12 țări din zona Baltică până în Balkani, incluzînd Krokus Jazz Festival (PL), Jazz Festival Praga, Jazz Goes To Town (CZ), Media Wave Festival (HU), Jazzire Festival (RS), Târgu Mureș International Jazz Festival (RO), Mailaul Festival (EE) etc.

În aprilie anul trecut au lansat un al treilea album intitulat "Alive Out There", care conține înregistrări live din turneul de toamnă 2015. Anul aceasta vor concerta în premieră la Mondrian Jazz Festival din The Hague (Olanda).

În cea de-a doua seară a festivalului, pe data de 6 noiembrie (luni), publicul va avea parte de un adevărat regal muzical, in care jazzul va intalni muzica clasica. Paul Taylor din Marea Britanie va deschide seara, la Opera Maghiara din Cluj, incepand cu ora 19.00.

Pianist consacrat și instrumentist specializat în improvizații la claviatură, Paul Taylor încântă prin muzica sa evocatoare și originală, ce combină armonii și sonorități neobișnuite cu o tehnică extraordinar de fluidă.

Håkon Kornstad din Norvegia, va concerta tot luni, 6 noiembrie, incepand cu ora 20.00, la Opera Maghiara din Cluj. Va performa dubu-tenor, îmbinînd incredibil de frumos jazzul saxofonului său cu vocea sa de tenor, combinînd arii de operă cu spiritul liber al jazzului. Aduce cu el un acordeonist celebru, pe Frode Haltli, artist al casei ECM, cunoscut atât pentru colaborările sale cu Trygve Seim, Maja Ratkje și grupul POING, cât și pentru albumele sale solo. Vor fi însoțiți la bass de Mats Eilertsen, un alt nume cunoscut în jazzul european, prin proiecte ca Tord Gustavsen Trio, trupa Nils Økland, sau propriul său Rubicon, proaspăt ieșit la ECM. Trio-ul își reinterpretează acum repertoriul cu umor, ureche proaspătă și pasiune regăsită, conferind sonoritâți noi și foarte actuale unor bucăți de operă clasică, cum nu s-a mai auzit până acum.

În ultima seară a festivalului, pe 7 noiembrie (marti), festivalul va gazdui un proiect muzical intersant, prezentat publicului de un doi muzicieni din Israel. Noam David (baterist și compozitor) este recunoscut pentru stilul său complex, creativ și poliritmic. Compozițiile sale au contribuit la scena muzicală din Israel, influențînd muzicienii din țara sa în a-și descoperi stilul personal. Colaborează de foarte tânăr cu nume mari, precum Avishai Cohen, Omri Mor, Eli Dejibri, Daniel Zamir și multi alții.

Lansat în martie anul acesta, albumul său "Alef Melody" conține compoziții originale și înregistrări alături de Avishai Cohen (bass), Omri Mor (pian și claviaturi tradiționale) și Avri Borochov (bas).

Shai Bachar este pianist și compozitor de formație clasică. Născut în creuzetul cultural al Ierusalimului, sound-ul său e decantat prin jazz, armonia orientului mijlociu și muzică electronică.

După încheierea studiilor la Academia de Muzică din Ierusalim, Bachar s-a mutat la New York în 1998, unde a produs, interpretat și creat alături de muzicieni din întreaga lume, precum MOWG (Korea), ISHTAR ALABINA (France), DUDU FISHER (Israel), OZ NOY (USA) și SAMUEL TORRES (Columbia). A interpretat pe scene celebre: Carnegie Hall, Lincoln Center, Merkin Concert Hall, Joe's Pub (în New York), Broward Center (Florida), Boston's Symphony Space, chiar și la Kremlin în Moscova.

Biletele pentru Transilvania Jazz Festival se pot procura de la casa de bilete a Operei Maghiare din Cluj, casieria de bilete a Cinemanografului Florin Piersic, Libraria Humanitas si online pe Eventbook. Prețul unui bilet pentru concertele de la Sala Radio este de este de 20 de lei, iar pentru cele de la Opera Maghiara este cuprins intre 20 si 50 de lei.