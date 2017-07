Cultură

Artişti din Ungaria şi Germania la MOX 2017

de Ziua de Cluj, 20 iulie 2017, 11:34

Cu rucsacul în spate, cortul, sacul de dormit și izolirul, peste 6.000 de participanți sunt aşteptaţi la Music Outdoor eXperience (MOX), festival ce va avea loc în perioada 27 - 30 iulie 2017, pe Valea Drăganului din Cluj.

Pentru prima oară în şase ani vor urca pe cele două scene și artiști de talie internațională.

"În ceea ce privește line-upul, pentru prima oară în 6 ani, aducem și artiști internaționali. Este vorba de artiști care se potrivesc perfect cu atmosfera pe care am reușit să o creăm în vârf de munte. Pentru că Music Outdoor Experience a crescut cu drum and bass, am decis ca unul din cei doi artiști străini pe care i-am anunț să se plieze perfect cu experiența cu care a început MOX-ul, Mindscape, dj și producător din Ungaria, care a colaborat și a urcat pe scenă cu artiști precum Jade, Coppa, Kryptomedic. Cap de afiș îl avem pe Mazde, tânăr producător din Berlin care și-a făcut simțită prezența pe scena muzicii electronice prin remixul "Disclosure - Help me lose my mind". A studiat compoziție clasică și de jazz încă de la vârsta de 6 ani, iar astăzi este cunoscut pentru remixuri și piese originale precum: ODESZA - Say My Name (Mazde Remix), Battas, Forest of Gold, Shifted Thoughts, Neverland", a declarat Marius Bugeac, organizator.

Line-up-ul Music Outdoor Experience este unul bogat anul acesta, cu genuri muzicale care variază de la drum and bass, dubstep, funk, hip-hop, glitch, downtempo, dub, reggae la house, nudisco, tehno and more.

Pe cele două scene vor urca 52 de artiști în cele 4 zile și 3 nopți ale evenimentului printre care se numără: Mazde, Mindscape, Village, Argatu', romaN, Moș Martin, Dj Shiver, K-LU, Sauce, Blanilla, Danaga, Arme, Dodo, Mad Liquid, Massive Fluo, Dubase, Dex, AHE, Andreea Veder, Tiberiu&Vayda, Waren, NECS, Alex One, Greenblack, N.Ser, Aeminium, Ugly Astronaut, Nihill, Ciakar și Greenie + mulți alții.

Ediția a 6-a vine cu nouăți pentru participanți, atât pe partea de line-up cât și pe partea de activități de zi.

"Anul acesta ne-am propus să facem ceva nemaipomenit. MOX este un festival cu obiectiv turistic și ne dorim ca prin acest eveniment să promovăm frumusețea montană a țării și o dată cu ea și o parte din tradiții. Anul trecut i-am avut ca invitați pe tinerii din Organizația Zestrea, un grup de studenți care promovează cultura țărănească autentică prin ateliere de creație populară și reconstituire istorică. Vara acesta dorim să ducem partea aceasta ceva mai departe promovând și mâncarea tradițională. Vom avea în total 3 vendori de mâncare, față de 1 vendor cât aveam edițiile trecute. Partea de activități va fi și ea mult mai bogată; participanții se vor putea bucura de 12 ateliere și activiăți pe timpul zilei, atelier de teatru, spectacol de umbre, atelier de poezie și proză, atelier de desen, de parkour, yoga dimineața, atelier de făcut măști tradiționale populare și de crestături în bote, atelier de cusut, slackline și multe altele", punctează Bugeac.

Festivalul a crescut ca o comunitate și a devenit un loc din care nu ai cum să pleci fără să cunoști oameni noi, poate chiar să îți faci prieteni noi. O vacanța de 4 zile în care să uiți de toate problemele, în care să-ți lași toate bagajele acasă și să te relaxezi alături de prieteni și oameni frumoși, un loc în care să te bucuri de o bibliotecă în aer liber, de un cinematograf între brazi sub un cer plin de stele, de un tobogan de apă pe deal, de leagăne, de hamace, ateliere de creație, competiții și binențeles, de 3 nopți de muzică. Este exact cum spune numele, o experiență.

Biletul costă 110 lei. Cazarea se face cu cortul personal. Campingul este inclus în prețul biletului. Parcarea va fi situată la 1,3 km distanță de festival. Acesta are zonă de foodcourt amenajată, însă participanţii pot aduce de acasă slănină, ceapă și pâine.

De asemenea, se poate aduce "de bun simț" un borcan de zacuscă, gem, un pateu de participant. Este interzis accesul cu alcool sau alte consumabile în incinta festivalului. Excepție face apa pentru băut. Vor exista două puncte de bar în incinta festivalului. Toți participanții vor fi verificați la intrare.

Organizatorii atrag atenţia: "Focul este interzis! Excepție fac zonele din festival preamenajate. Respectarea mediului înseamnă respectul față de toată lumea și de natură!".

De asemenea, participanţilor le este recomandat să aibă lanternă frontală sau alte surse de luminăm, cremă de și după plajă, pălărie, ciupică, bască de pus pe cap şi câteva haine mai groase. Nu în utlimul rând, bocanci şi cizme.

MOX 2016 a avut loc în perioada 28-31 iulie, iar pe cele două scene ale festivalului au urcat 40 de artişti, între care Fantome, Vlad Dobrescu, Sauce, Blanilla, Missile, Nerub, Dex, Dodo, Zo, Slim Rocka, DJ Ethylen, Ugly Astronaut, Selecta Droo, Panda, Cris, N.Ser, Eyescream, Greenblack, Alex One, VladBretan sau S-t-phansuntdoar.