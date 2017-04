Cultura

Artistul marocan Mostapha Romli expune la Muzeu de Arta Cluj

de Ziua de Cluj, 26 aprilie 2017, 11:37

Artistului marocan Mostapha Romli expune la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Expoziţia intitulată generic „20 / 21"' va fi vernisată joi, 27 aprilie 2017, cu începere de la ora 18:00, şi va rămâne deschisă publicului până în data de 21 mai 2017.

Cel mai recent corpus de lucrări semnate de artistul Mostapha Romli propune o amplă incursiune psihologică, plină de intensitate dramatică, în cadrul contemporan al societății marocane, generând o reflecție critică amară și, nu în ultimul rând,un semnal de alarmă la adresa numărului îngrijorător de mare de căsătorii între copii minori, prefectate în ultimii zece ani, ca o consecință directă a aplicării prevederilor Legii 20/21.

Impregnat de simbolism, demersul său conceptual caută să dea „voce" miilor de minore ale căror gânduri, sentimente şi trăiri personale au fost reduse la tăcere de un sistem juridic neprincipial, închistat în reguli nedrepte și proceduri neloiale, propovăduite tacit de principalii săi actanți, oferindu-le, totodată, și șansa unei „evadări", chiar dacă una, momentan, doar iluzorie, prin care să poată gusta și trăi, fie și pe tărâm imaginar, o libertate mult sperată. Registrul cromatic cu care operează artistul, în tandem cu un căutat și percutant repertoriu de motive emblematice, este menit să dea expresie vie însăşi suferinței, melancoliei şi tristeţii care învăluie destinul acestor minore, private fără remușcare de bucuria ingenuă a copilăriei. În viziunea lui Mostapha Romli, prezenţa unor laitmotive ca florile, cochiliile sau elementele decorative de sorginte vegetală semnifică şi „încarnează" plastic „dominante" de o remarcabilă sugestivitate: frumuseţea, senzualitatea, feminitatea, fragilitatea și, cu precădere, impresionanta vulnerabilitate a acestor tinere, care ajung să fie văduvite de propria lor esenţă, într-un mod forţat şi brutal. Obiectivul său final vizează însă, sub impulsul unei indignări fățișe, devoalarea repercursiunilor indezirabile, nefaste, chiar primejdioase, ce ţin de sfera psihologică și emoțională, pe care aceste uniuni matrimoniale timpurii le generează asupra minorilor. Dar în acelaşi timp, referindu-se la noaptea nunţii, are deplina convingere că împlinirea raporturilor de consumare ale căsătoriei ar trebui catalogate drept viol, în condiţiile în care implică tinere cu vârste sub 18 ani, multe dintre ele aflate încă în stadii ale pubertăţii și care, dincolo de aceste aspecte, sunt, în fond, doar niște copii.

Pe lângă efectele grave ale traumei emoționale/psihologice pe care le poate provoca o uniune matrimonială timpurie, minorele sunt inevitabil expuse şi la riscurile unei sarcini precoce, cu un grad ridicat de periculozitate pentru sănătatea lor fizică, consecințele fiind unele dintre cele mai nocive: apariția osteoporozei, a anemiei și a hipertensiunii arteriale, precum și un risc crescut de avort spontan sau mortalitate maternă.

În cuprinsul volumului colectiv A New Paradigm: Perspectives on the Changing Mediterranean, se arată că nunţile între copii au reprezentat un fapt comun, recurent, de-a lungul istoriei, ele fiind motivate de o serie de factori favorizanţi, printre care sărăcia extremă, insecuritatea, situații socio-materiale precare sau rațiuni de natură politică, în mod deosebit în zonele rurale. Deși incidența căsătoriilor între minori a înregistrat o scădere în multe regiuni ale lumii, ea continuă să fie încă larg răspândită în țările aflate în curs de dezvoltare din Africa, Asia de Sud și de Est sau Oceania. Potrivit cercetătorilor și experților în domeniu, Bangladesh-ul, Nigeria, Guineea, Mali și Republica Central Africană înregistrează cele mai ridicate rate ale căsătoriilor între minori. În efortul de a combate discriminarea și de a proteja drepturile sociale ale copiilor, autoritățile marocane au semnat convenții internaționale, care urmăresc să întărească Codul Familiei şi Codul Penal. Dar contradicţiile şi lacunele din legislaţie, în special articolele 20 şi 21 din „moudawana" (codul familiei marocane), creează în continuare un cadrul favorabil discriminării feminine, îngăduind judecătorilor de familie capacitatea decizională de a permite căsătoria înainte de împlinirea vârstei legale, asumând-o ca o „excepţie", fapt care a devenit, în mod regretabil, o normă curentă, în ciuda numeroaselor avertizări și proteste iniţiate de organizațiile care apără și promovează asiduu drepturile femeilor. Iar rezultatele sunt mai mult decât grăitoare: în anul 2009, numărul căsătoriilor timpurii a depăşit 30000, iar în 2011, cuantumul lor a reprezentat 12% din ansamblul uniunilor matrimoniale înregistrate. Cu toate acestea, în fiecare an, numărul lor este în continuă creștere.