Cultura

Ateliere pentru creativii Clujului

de Ziua de Cluj, 20 februarie 2017, 11:09

Noi ateliere pentru creativii Clujului susţinute de specialişti în fotografie, ceramică, tapiserie, pictură decorativă pe textil, design floral sau bijuterii realizate prin tehnici de wire-bending.

Atelierele Zain Academy 2.0 vor avea loc în perioada martie - mai 2017, iar cei opt traineri bine cunoscuți prin activitatea lor profesională sunt: Mihail Onacă - ale cărui fotografii au apărut în publicații internaționale precum The Guardian, Condé Nast Traveler, Resource Magazine, etc., Andreea Bogdan - fotograf de street style având numeroase colaborări cu reviste precum GQ USA, Bloomberg, Grazia și Glamour, Erika Popliceanu - fondator coolwoolstudio, ce creează obiecte home-deco și accesorii din lână și alte fibre naturale, Alexandra Constantinescu - artist și designer ale cărei creații au fost prezente în expoziții în Cluj-Napoca, Bucuresti, Belgrad, Stockholm, Graz, Viena, Bilbao, Las Floristas - atelier de design floral cu colaborări numeroase cu designeri de talie internațională, Maria Nadudvary - designer și artizan creator de accesorii unicat sub brandul Rainbow Art și, nu în ultimul rând, Lazslo Nadudvary, meșteșugar autodidact în metale prețioase, cu o experiență de mai bine de 7 ani în tehnica wire-bending.

Atelierele sunt organizate de echipa din spatele festivalului ZAIN - design expressions, ce în 2016 a reunit peste 70 de designeri de obiect, de interior sau de brand, în 9 locații diferite - expoziţia principală în fosta Casă de Modă din Cluj-Napoca, demonstrații de meșteșug, fashion show (Castelul Banffy din Răscruci), concept store, expoziții de artă contemporană, happening de pictură și creative writing pe biciclete.