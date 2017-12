Cultură

Au cucerit lumea cu hitul „Butterfly”, în 2018 concertează la Cluj VIDEO

de Ziua de Cluj, 14 decembrie 2017, 10:52

Formația Crazy Town, care a lansat celebrul hit „Butterfly”, melodie ce a făcut furori la toate petrecerile de la finele anilor '90, va concerta în Cluj-Napoca.

Concertul va avea loc în 20 ianuarie 2018, în /Form Space. Trupele Confessions Of A Traitori şi For The Win vor concerta în deschidere. Biletele au fost puse în vânzare în rețeaua Eventbook (online), dar și în format fizic la Cinema Florin Piersic și Librăria Humanitas Cluj: primele 200 de bilete vor avea preţul de 30 de lei, următoarele 300 de bilete vor costa 40 de lei şi ultimele 300 de bilete vor putea fi achiziţionate la sume de 50 de lei.

Crazy Town este o trupă de rap rock din SUA înființată în 1995 de Bret Mazur și Seth Binzer. Formația capătă notorietate prin hitul „Butterfly" care a obținut locul întâi în topul american Billboard Hot 100, în martie 2001. Primul album "The Gift of Game" s-a vândut în peste 1.5 milioane de exemplare. Este una dintre primele formații hibrid ce au combinat cultura urbană cu cea mainstream.